ВИДЕО: Зачем стоять, когда можно ехать. Водитель BMW X5 рассекает по газону

DELFI Репортер |





Водитель BMW X5 решил не дожидаться, пока водители смогут разъехаться на узкой улочке, и поехал прямо по газону. На видео, которое прислал Евгений, видно, что буквально несколько секунд назад на этом месте был мужчина с ребенком. "Культура вождения в жилой зоне. Никакого уважения к пешеходам и плевать на зеленую зону", - прокомментировал увиденное очевидец. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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