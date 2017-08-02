В среду вечером, 2 августа, в Риге произошла авария с участием полицейского микроавтобуса и еще двух машин, сообщили очевидцы.

По словам очевидцев, авария произошла на ул. Миера, к месту дорожно-транспортного происшествия были вызваны бригады скорой помощи, образовались пробки.

"Выглядит, что полицейский бус и еще одну машину сбил водитель, который ехал по улице Миера в сторону центра, игнорируя красный свет. Была "скорая", но погибших вроде нет", - написал Эрвин.

В пресс-службе Государственной полиции уточнили, что авария с участием полицейского микроавтобуса Renault и двух машин Mercedes-Benz и Peugeot произошла на перекрестке улиц Миера и Зирну. Вызов был получен около 18 часов. В ДТП легкие травмы получил водитель автомобиля Mercedes-Benz, 1965 г.р. Движение на перекрестке пришлось временно блокировать.

"По первоначальной информации, микроавтобус Государственной полиции ехал с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками, однако точные обстоятельства аварии будут установлены в ходе расследования", - сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска.

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