Читательница Delfi Гуна прислала видео, на котором запечатлена поразительная для подавляющего большинства автолюбителей картина — на капоте авто перед лобовым стеклом едет… змея. Которая затем заползает под, собственно, капот.

По словам читательницы, происходящее снято на маршруте Мангальсала — Мерсрагс — Ильгюциемс. Она ехала с Мангальсалы на дачу в Мерсрагс, но увидев змею, изменила планы и заехала в пожарное депо в Ильгюциемсе, где обратилась за помощью. Пожарным, однако, извлечь змею не удалось.

Когда, сутки спустя, пресмыкающиеся снова вылезло, хозяйка авто своими силами и с помощью палки сбросила змею на землю. После этого гад уполз куда-то в кусты в Ильгюциемсе.

Стоит отметить, что, хотя на первом видео змея похожа на гадюку, во втором ролике ее можно рассмотреть получше и, кажется, это безвредный представитель семейства ужиных. Так что Ильгюциемс может спать спокойно. А если вы автолюбитель и к вам в этом микрорайоне обратится некая змея с просьбой подбросить ее обратно в Мангальсалу — не отказывайте, пожалуйста! Представьте, как долго и тяжело ей ползти назад! :).

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