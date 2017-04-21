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ЗАБАВНОЕ ВИДЕО: Парни в автосервис поехали(7)
Забавную картину в четверг наблюдал Денис. "Первый раз такое вижу", - смеется читатель, которого рассмешил необычный способ эвакуации автомобиля.
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