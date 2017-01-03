В пятницу, 30 декабря, в Риге, на бульваре Узварас, сошел с рельсов трамвай 10-го маршрута, который вдруг стал "дрифтовать", свидетельствует видео, присланное очевидцем.

Как сообщалось, ДТП произошло в пятницу днем. В результате движение было блокировано от Каменного моста до ул. Бариню. Образовался большой транспортный затор.

Второй вагон трамвая вдруг "сложился" вправо буквой "Г", зажав между вагонами машину такси, сообщала очевидец событий Марина. Удар вагона трамвая пришелся со стороны водителя автомобиля. В результате у такси оказались разбиты все колеса, таксист и пассажиры (мужчина и девочка лет пяти) серьезно не пострадали.

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