"Вам повезло, что вы проснулись!" - сообщил врач больницы Gaiļezers Дарье, после того, как медперсонал в срочном порядке провел серию реанимационных процедур. Оказалось, что живущая в частном доме под Ригой вполне благополучная семья с собакой была отравлена не имеющим ни запаха, ни цвета угарным газом. По сведениям врачей, такое в Латвии не редкость, и не всегда удается "откачать" пострадавших. "Хочу донести эту элементарную информацию до как можно большей аудитории, люди должны знать, что датчик за 10 евро может спасти жизнь", - написала письме порталу DELFI Дарья и рассказала свою историю.

У Дарьи высшее образование, любимая работа, она не пьет и не курит. Живет в пригороде Риги. Родилась в декабре, но с этого года 5 апреля будет отмечать свой второй день рождения, потому что именно в этот день чуть не умерла, по причине простой и нелепой неинформированности. И считает своим долгом спасти многих, кто опасности, сами того не подозревая.

"Все вы, хоть раз в своей жизни, слышали в новостях или читали мимоходом в интернете что-то из серии "В деревне Н угорела семья. Дедушка с бабушкой, мама с папой и их дети, кошки, птички. А все из-за того, что сосед дядя Вася, крепко выпив, уснул с непогашенной сигаретой"... – пишет Дарья. – Мне всегда казалось, что подобные истории происходят с неблагополучными семьями или домами, где-то далеко от нашей реальности. И этого уж никак не может быть с нами. Но мне это только казалось..."

В то весеннее солнечное утро Дарья проснулась с резкой головной болью. По дороге в ванную комнату голова закружилась, начало тошнить. "Отравилась!" - подумала она. И стала пить воду стаканами, но через секунду ее вырвало. "Точно отравилась!" - рассудила Дарья. Выпила пачку активированного угля и дневную диету ограничила легкой пищей с максимумом воды. Тошнило беспрерывно, но к обеду полегчало. Спать ложилась вполне здоровой.

На другое утро, даже не открыв глаза, поняла, что отравление накануне было слабой прелюдией к тому, что она чувствовала сейчас. "Адская головная боль адская, в ушах пульсировало с такой силой, что все окружающие звуки слышала прерывисто, - вспоминает она. - Сердце колотилось, так, словно я только сошла с тренажера. Пульсометр показал сердцебиение 120-160 ударов в минуту – это после сна. Мутило так, что я срочно побежала в туалет. Ноги заплетались. На подходе к туалету услышала крики мужа: "Звони ветеринарам! У собаки приступ!". Но мне было не до собаки…

Качаясь и еле волоча ноги, я оделась и вышла во двор. Легче не становилась. Во рту – страшная сухость. Выпила воды - вывернуло наизнанку, да так, что не вдохнуть и слезы градом. Муж тоже был белым, но ему было легче - лишь болела и слегка кружилась голова. Через пару часов на свежем воздухе полегчало – остались лишь головная боль и вялость, и сердце продолжало бУхать в ушах. Я упорно отказывалась ехать в больницу. Хорошо, что супруг настоял и отвез меня в Гайльэзерс.

В приемное отделение заползла сама. Врач-сортировщик оперативно передал меня в процедурную, где взяли кровь из вены и из артерии. Еще минут через 30 и принесли результаты – все свидетельствовало об отравлении угарным газом. Тогда я в первый раз услышала от врачей: "Вам повезло, что вы проснулись". Мне поставили капельницу и одели кислородную маску. Еще через полчаса пришел токсиколог, расспросив, как было дело, он тоже сказал: вам повезло, что вы проснулись. Впоследствии я эту фразу слышала от каждого врача.

В больнице меня оставили на несколько дней: капельницы, несколько сеансов барокамеры, кислородная маска каждый день. Хочу отметить, кто бы что ни говорил, но медицина в Латвии есть. В токсикологическом отделении Гайльэзерса все чисто и удобно, современное оборудование и видеонаблюдение, внимательные и заботливые медсестрички, знающие доктора. При выписке мне нужно было оплатить лишь по 10 евро за каждый день.

В утро выписки врач прочитал мне мини-лекцию, главную мысль которой хочу донести до всех и каждого: в каждом доме, где есть камин, печка, газовое отопление или своя котельная, обязательно и непременно должен стоять датчик угарного газа (CO)!!!". Этот газ не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха – это настоящий тихий и ласковый убийца. Вы просто спите.... и больше не просыпаетесь. Неважно молоды вы или в возрасте, работаете слесарем или президентом, европеец вы или азиат, если в вашем доме есть котел, камин, газовое отопление – обязательно поставьте датчик CO! Это недорого – в магазине Depo мы купили такой за 10 евро, но жизненно необходимо!

Я искренне не понимаю, почему эту информацию не прикрепляют к каждому котлу и камину?! Почему об этом не пишут нигде, кроме как в узкоспециализированных изданиях? В нашем доме - своя котельная с современным котлом. Ставили его на законных основаниях лицензированные специалисты по отоплению. И даже они ничего не сказали про датчики. Почему? Нам очень повезло, что мы проснулись, а поэтому мы решили сделать все возможное, чтобы донести эту информацию до наибольшего числа людей, чья жизнь – в опасности!"

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