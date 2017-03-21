Сразу после операции по удалению опухоли в левой груди Лариса Попова почувствовала колющую боль. Осмотр и проверки никаких проблем не выявили, поэтому врачи выписали кардиостимулирующие лекарства и отпустили пациентку домой. Только через 13 лет Ларисе удалось выяснить, что покалывание в груди вызывает игла, оставленная после операции, пишет delfi.lv.

Боли Ларису мучают постоянно. Понимая, что внутри игла, женщине становится страшно - ведь в любой момент она может переместиться и задеть сердце. "У меня постоянно такое чувство, что что-то колет в сердце. Я разговаривала с сердечниками, у них ощущения другие", - рассказывает читательница.

"Искать иголку в стоге сена"

То, что покалывания связаны с тем, что внутри находится игла, Лариса узнала в конце 2012 года. Женщина отправилась на консультацию в Рижскую первую больницу, так как выписанные лекарства для сердца не помогали. Рентген показал, что в районе левой груди находится инородный предмет.

Правда, иглу длиной четыре сантиметра в левой груди медики Латвийского центра морской медицины обнаружили еще годом ранее - в 2011 году, проводя маммографию. Лариса выбрала именно этот центр, так как именно здесь под руководством Николая Дуплищева 12 лет назад ей провели операцию по удалению опухоли в груди.

Долгие годы женщина искала способы, как избавиться от иглы. Сначала с направлением врача Лариса отправилась в Рижскую первую больницу к хирургу Сергею Климчуку, который заявил, что вынуть иглу невозможно. В Национальной службе здравоохранения (НСЗ) женщине посоветовали обратиться к Андрею Сребному в Латвийский Онкологический центр. Специалист описал операцию как "поиск иголки в стоге сена".

Провести операцию согласился хирург Латвийского центра морской медицины Марис Скрупскис, однако с оговоркой - никаких гарантий. Но запланированная операция так и не состоялась, так как у Ларисы появились проблемы гинекологического характера и женщине пришлось отправиться на лечение в онкоцентр. Хирург Игорь Устинов согласился на просьбу пациентки и во время действия одного наркоза попытался "убить одним махом двух зайцев" - решить гинекологическую проблему и вытащить иглу. Но ничего не получилось. "После операции доктор мне рассказывал, что даже пригласил коллег-хирургов, грудь разрезали на несколько сантиметров вверху и внизу, но найти иголку было нереально", - вспоминает женщина.

"Они должны ответить"

Ларисе 75 лет, и она уже не надеется, что иглу когда-нибудь удастся вынуть, тем не менее она считает, что Латвийский морской медицинский центр должен ответить за причиненный физический и моральный ущерб. "Если бы операция прошла успешно и иглу удалось вытащить, я бы давно забыла обо всем как о дурном сне и жила была себе спокойно дальше. Однако вред здоровью причинен серьезный, и они должны ответить за это", - считает пенсионерка.

В 2014 году Лариса начала судебное делопроизводство против медицинского учреждения. Дело по-прежнему не закрыто. В заключении судебно-мединской экспертизы сказано, что игла могла попасть в грудь женщины бытовым путем. То, что ее забыли во время операции, Ларисе по-прежнему нужно доказать.

Директор по персоналу Латвийского морского медицинского центра Айга Гулбе порталу Delfi сообщила, что предприятию неизвестны факты, которые бы подтверждали версию Ларисы Поповой о том, что игла в ее груди оказалась после проведенной в медцентре операции. "Беря во внимание то, что на данный момент продолжается судебное разбирательство и уважая права пациентки на приватность, Латвийской морской медицинский центр комментировать этот случай не будет", - заявила Гулбе. Одновременно в центре отметили, что у них нет никаких оснований высказывать упреки в адрес своих специалистов. "В нашем центре пациенты могут получить качественные услуги и могут чувствовать себя в полной безопасности", - утверждает Айга Гулбе.

Один-два случая в год

В Инспекции здравоохранения указали, что ежегодно получают от жителей одно-два заявления о том, что во время операции в теле были забыты инородные тела — инструменты и их части, тампоны и пр. В 2016 году инспекция получила жалобы от 41 пациента о качестве медицинских услуг, из них в 13 случаях действительно были обнаружены нарушения и жалобы признаны обоснованными.

В Национальной службе здравоохранения указывают, что в ситуации, в которой оказалась Лариса, пациентам необходимо обращаться в Фонд врачебного риска. В этом случае пациент может получить компенсацию за причиненный серьезный вред здоровью внесудебных разбирательств. Причем компенсацию можно получить независимо от того, были получены платные услуги или же они были оплачены государством в частном, муниципальном или государственном медучреждении.

"Информацию необходимо изложить простым понятным языком, заявление может написать сам пациент. Оценку жалобы проводят в рамках административного процесса. Сбор информации и доказательств, а также проведение экспертизы обеспечивают госорганы. Пациент в административном процессе защищает себя сам", - рассказывает представитель НСЗ Агнесе Ясенович.

За помощью в фонд можно обращаться в том случае, если вред здоровью был причинен после 25 октября 2013 (именно тогда был учрежден фонд). На данный момент получено 499 жалоб, из которых 234 были написаны в прошлом году. За неполные четыре года НСЗ приняла 119 решений по выплате пациентам компенсаций на общую сумму 2 795 250 евро. В 133 случаях пациенты получили отказ, еще в 46 случаях жалобы были отклонены, так как речь идет о случаях, которые произошли до основания фонда. Именно в эту категорию попадает и Лариса - так как операция была проведена в 1999 году.

На данный момент самая большая компенсация, которая была выплачена пациентам, составляет 142 290 евро. Это максимальная сумма, которую можно запрашивать. В одном случае такая сумма была выплачена за неправильный уход после тяжелой травмы, во втором - за своевременно не диагностированную проблему и запоздалый уход, что повлекло за собой смерть пациента.

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