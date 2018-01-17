Получив в декабре очередной счет за коммунальные услуги, Ольга была неприятна удивлена. Оказалось, что за воду ей нужно заплатить 505 евро. Примечательно, что в квартире никто не живет - там идет ремонт, а Rīgas namu pārvaldnieks просто скинул разницу потребления воды в жилом доме между показаниями счетчиков в квартирах и внутридомового счетчика на нее. Как пояснили порталу delfi.lv в RNP произошло это, потому что клиентка не сдавала показания счетчиков.

Ольга признается: она действительно на протяжении четырех месяцев не сдавала показания счетчиков, потому что в квартире идет ремонт. " В декабре мы получили счет, в который была прибавлена разница потребления воды по всему дому", - рассказывает женщина. Производить перерасчет RNP отказался.

В официальном письме, которое получила читательница сказано, что от квартиры на улице Слокас, в Риге, в период с августа по ноябрь 2017 года не были получены показания счетчиков по воде. В результате в счет за коммунальные услуги за декабрь 2017 года согласно пункту 19.1 1. правил была включена разница потребления воды в жилом доме между показаниями счетчиков в квартирах и внутридомового счетчика, и у RNP нет права производить перерасчет. Также домуправ напомнил, что обязанность владельца квартиры - ежемесячно сдавать показания счетчиков воды. Даже в том случае, если в квартире никто не живет и вода не используется.

Комментируя конкретный случай, представитель RNP Кристс Лейшкалнс сослался на правила Кабинета министров Nr.1013, в 19-м пункте которых разъяснен порядок. Согласно правилам, если между показаниями внутридомового счетчика воды и показаниями квартир (учитывается также потребленная вода при авариях и ремонте) образуется разница, то производится перерасчет. Владелец квартиры покрывает разницу согласно количеству имущества. В конкретном случае сработал пункт 19.1 1. - коррекция распределяется между квартирами (имуществом), которые не сдавали показания счетчиков воды, по крайней мере, три месяца подряд. По словам Лейшкалнса, если владельцы квартир не приняли решения использовать другой алгоритм расчётов, то RNP не вправе самовольно корректировать расчёты.

В случае Ольги перерасчёт можно произвести только в том случае, если об этом будет принято решение собственников квартир. По словам представителя RNP, в их практике были случаи, когда владельцы квартир принимали такое решение, производился перерасчёт и коррекция распределялась между всеми жильцами дома. "Впрочем, это не распространённая практика", - отметил Кристс Лейшкалнс.

На данный момент RNP предлагает Ольге еще один вариант - заключить договор и разбить сумму долга на 18 месяцев.

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