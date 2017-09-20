В редакцию DELFI Репортера обратились встревоженные супруги, которые в четверг утром должны лететь из Риги на греческий остров Корфу. "Только что мы узнали, что туроператор Mouzenidis поменял самолет Airbus 319 на Boeing. Тот самый, который в начале сентября по техническим причинам не мог улететь из Салоников", - сообщили они. Компания Mouzenidis Travel - Rīga утверждает, что это просто ошибка сотрудника, который перепутал названия самолетов - на самом деле рейс будет выполнять Airbus.

Билеты на рейс Рига-Корфу были куплены 23 августа. "При этом было указано, что рейс будет выполнять Airbus 319. Сегодня утром мы позвонили туроператору Mouzenidis Travel, чтобы уточнить время вылета. И тут нам сообщают - время вылета не меняется, но указанный в билете самолет Аirbus A319 заменили на Boeing. Тот, который по техническим причинам несколько раз взлетал и садился в начале сентября при вылете из Салоников. На вопрос, почему вдруг поменяли борт, в компании стали хамить и несколько раз бросали трубку", - рассказывают супруги Эфим и Элла.

По словам Эллы, тогда она позвонила в Салоники, в кол-центр авиакомпании Ellinair. Там ответили, что у них в системе по-прежнему стоит информация, что полет будет совершать самолет Airbus. "То есть получается, туроператор поменял борт, а авиакомпания даже не в курсе. При этом на билетах нигде не указано, что в случае чего они имеют право менять самолет. Это полный беспредел!" - возмущается женщина.

В разговоре с DELFI Репортером представитель Mouzenidis Travel заявила, что информация о смене самолета не соответствует действительности — рейс Рига-Корфу будет выполнять заявленный ранее Arbus 319.

Как оказалось, информация о Boeing прозвучала ошибочно. "Дело в том, что менеджер по ошибке вместе Airbus назвала Boeing. Причем она назвала Boeing 737-300, а рейс из Салоников 07/09 выполнял Boeing 737- 400. Однако женщина продолжала настаивать на том, что их собираются отправить на сломанном самолете", - пояснила Mouzenidis Travel-Rīga.

После звонка туристов, туроператор связался с авиакомпанией Ellinair, чтобы еще раз уточнить информацию и получил подтверждение - полет будет совершать Airbus А319, о чём незамедлительно проинформировал агентство, через которое был заказан билет на Корфу.

В то же время представитель Mouzenidis Travel - Rīga отметила, что авиакомпании не обязаны выполнять полеты на заявленном типе самолёта и в случае замены самолета информировать об этом пассажиров. В расписании, рейсы на Салоники и Крит выполняет Boeing, а на Салоники и Корфу - Airbus. "То, что я могу сказать с точностью, что в летний сезон никаких изменений не было и в пункты назначения летали те самолеты, которые были заявлены", - отметила представитель Mouzenidis.

DELFI Репортер уже сообщал о том, что утром 7 сентября в редакцию обратился читатель, который сообщил, что полет из Риги в греческий город Ираклион сильно задерживается. Пассажиры с четырех утра сидят в аэропорту в полном неведении, состоится ли вообще запланированный отдых. Вести приходили и из Греции - латвийцы второй день не могут вылететь обратно домой из города Салоники. Рейсы туроператора Mouzenidis были отменены по техническим причинам.

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