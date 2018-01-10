"Все хорошо, доченька, все хорошо!" - в ужасе закричала Екатерина, когда в ее автомобиль сзади врезалась другая машина и они слетели в кювет. За несоблюдение дистанции полиция выписала виновнику ДТП штраф 15 евро. Женщина считает это наказание слишком мягким - в результате аварии ее восьмилетняя дочь получила сильную психологическую травму, она сама - сотрясение мозга, машина ремонту не подлежит. "Этот водитель прекрасно понимал, что делал и заслуживает более сурового наказания", - считает читательница.

Авария произошла 28 декабря на печально известном шоссе Тинужи-Кокнесе. Поздно вечером Екатерина с дочерью возвращались в Ригу. "Мы ехали за фурой со скоростью 90 км/ч. Сзади нас догнал автомобиль. Заметив нас, водитель переключил свет с дальнего на ближний и начал набирать скорость. В итоге произошло столкновение. Первый удар был прямой в заднюю часть моего автомобиля, затем последовал второй удар, после чего нас унесло с дороги в кювет", - вспоминает Екатерина.

По ее словам, на место прибыл экипаж полиции из Айзкраукле. "Полиция не стала особо разбираться. Они лишь признали парня виновным и выписали ему штраф", - рассказывает читательница.

В Государственной полиции подтвердили, что 28 декабря в 22.25 получили вызов в Кокнесенскую волость, где на шоссе Тинужи-Кокнесе произошла авария - мужчина 1994 г.р., управляя автомобилем Audi A6, врезался в автомобиль Audi A6, который ехал в том же направлении и которым управляла женщина 1991 г.р. На мужчину был составлен административный протокол за несоблюдение дистанции и наложен максимальный за данное нарушение штраф в размере 15 евро. В полиции также отметили, что физических травм в ДТП никто не получил. В Службе неотложной медицинской помощи также сообщили, что "скорая" на место аварии не выезжала.

Екатерина не скрывает, что в тот момент она пребывала в состоянии шока. То, что авария не прошла бесследно выяснилось позже. "У дочки сильная психологическая травма, мы ходим к психологу. У меня сотрясение мозга и травма шейных позвонков, сейчас я наблюдаюсь у хирурга в Адажской больнице, выписка будет по завершении лечения", - рассказывает она.

Екатерина категорически несогласна с решением полиции, она уверена - водитель прекрасно понимал, что делает. "Мы хотим чтобы его наказали, поскольку штраф, который ему дали - это не наказание. Возбуждать какое-либо дело в полиции не стали. Также они проигнорировали мою попытку передать им видео с моментом аварии. Сказали, что раз парень признал себя виновным, то записи им не требуются... Хотелось бы задать вопрос: куда смотрит наша полиция и как можно оставлять таких людей разгуливать безнаказанно?"

На обвинения в свой адрес в Государственной полиции сообщили, что в конкретном случае, женщина не была признана пострадавшей. "Это значит, что у нее нет статуса пострадавшего лица и соответствующих прав. Было констатировано административное нарушение со стороны водителя 1994 г.р., за которое предусмотрено наказание, оговоренное в пункте 149.8. 27-й части Кодекса административных нарушений. Ничто не свидетельствовало о других обстоятельствах случившегося. Если женщина несогласна и у нее есть претензии к действиям и решению полицейских, она должна обращаться в полицию, предоставив заявление и дополнительные доказательства", - отметила представитель Земгальского регионального управления полиции Диана Пурвиня.

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