7 декабря 2016 года в Юрмале автомобиль Porsche Cayenne на пешеходном переходе сбил двух мужчин. К счастью, они остались живы, но этот день навсегда изменил их жизнь. С момента страшной аварии прошел ровно год. DELFI Репортер решил выяснить, на каком этапе находится следствие, был ли призван к ответственности водитель внедорожника и как сейчас себя чувствуют пострадавшие.

7 декабря, 11 утра, перекресток улицы Кулдигас и проспекта Виенибас, Юрмала. Двое мужчин переходят дорогу по "зебре". В этот момент их на полной скорости сбивает белый внедорожник Porsche Cayenne, за рулем которого находится женщина 1978 г.р. Удар настолько сильный, что люди словно манекены разлетаются в стороны (видео аварии можно посмотреть ЗДЕСЬ).

Медицинская помощь на месте была оказана мужчине 1986 г.р., который отказался от госпитализации (вечером его самочувствие ухудшилось и он все же обратился в больницу, где констатировали переломы - прим. ред.) Второй пострадавший, мужчина 1979 г.р., с травмами был доставлен в больницу.

По факту ДТП полиция возбудила уголовный процесс. В начале апреля материалы дела были переданы в Прокуратуру для начала уголовного преследования. "18 апреля было принято решение о том, чтобы призвать обвиняемое лицо к уголовной ответственности по части второй статьи 260 Уголовного закона. 27 апреля дело было направлено в Юрмальский дом суда Рижского районного суда", - сообщила специалист по общественным отношениям Департамента анализа и управления Прокуратуры Латвии Уна Реке.

По ее словам, обвиняемая свою вину признает полностью. "27 ноября состоялось судебное заседание и, принимая во внимание просьбу пострадавших и обвиняемой, заседание суда было отложено до февраля. Рассмотрение дела по существу начато не было", - отметила Реке.

Заседание суда отложено до 5 февраля. Именно в этот день у Алексея должна состояться очередная операция на ногу, которая была буквально раздроблена после аварии. "Я даже не понял, что случилось. Очнулся уже в "скорой", когда мне разрезали одежду. Потом снова отключился. У меня перелом тазобедренной кости, были сломаны ребра... Очень болят глаза и все двоится. Я даже не могу встать и на костылях пройти", - рассказывал тогда Алексей, который первым принял удар на себя.

"После аварии он почти ничего не видел. Врачи говорили, что для того, чтобы зрение улучшилось, нужно будет чуть ли не вскрывать черепную коробку. Но операции по зрению это потом. Сейчас нужно ногу спасать", - говорит сестра Алексея Екатерина. - В феврале будет уже третья по счету операция. Кости не срастаются, как нужно, шурупы разбалтываются, из-за постоянного трения брат испытает сильные боли. Врачи говорят, что нельзя тянуть с операцией - чем быстрее ее сделать, тем лучше. Но мы итак носимся. Сдать анализы, собрать документы, записаться на прием, все это занимает время. Плюс очереди на операции..."

По словам сестры, брат прихрамывает и не может ходить без костылей. Некогда абсолютно здоровый мужчина получил инвалидность. Ему дали вторую группу и пособие 112 евро. "Инвалидность дают всего на год. Через год ты снова должен собирать бумажки и доказывать, что ты - инвалид. Причем интересно, что Леше инвалидность дали всего на 8 месяцев - оказывается, те четыре месяца, пока они рассматривают заявление, входят в этот год", - рассказывает Екатерина.

Очень сложно в такой ситуации не сломиться морально. "Был момент, когда друзья подбадривали: "Леха, есть очень хорошая работа за границей, давай, выздоравливай быстрей!" Брат "загорелся", даже пробовал ходить без костылей. А потом узнал от врачей, как на самом деле обстоят дела - что, если даже третья операция на ногу пройдет успешно, с костылями ему придется ходить еще как минимум года два. Это его подкосило, - говорит Екатерина, добавляя, что они с мамой как могут поддерживают Алексея.

Второй пострадавший получил менее тяжкие травмы - у него были сломаны пальцы на ногах и ребра. Сейчас он тоже ходит на суды.

"Эта женщина покалечила жизнь другого человека, но она по-прежнему ездит за рулем. Сейчас у нее уже другой внедорожник, - говорит Екатерина. - Знаете, после того что произошло и, читая новости о новых сбитых пешеходах, я понимаю, что мне становится страшно переходить дорогу. Недавно меня саму чуть не сбила машина - одна притормозила перед пешеходным переходом, а вторая даже не собиралась этого делать... Знаете, как я делаю? Я смотрю несколько раз по сторонам, и если машин нет или они все остановились, быстро перебегаю дорогу. А потому что страшно. Потому что на "зебре" пешеход не чувствует себя в безопасности".

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