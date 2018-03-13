"Хочу предупредить остальных и показать как беспомощно выглядит человек, пытаясь доказать банку свою правоту", - с такими словами в редакцию delfi.lv обратился Марис, IT-специалист с 20 летним стажем, многодетный отец и "золотой клиент" банка SEB на протяжении 10 лет. В начале февраля мужчина решил снять в банкомате 380 евро. Однако банкомат выдал не всю сумму - 160 евро он просто "съел". Между тем, в банке SEB отрицают, что произошла техническая ошибка и уверяют, что клиент получил запрашиваемую сумму в полном объеме.

Все началось с того, что у Мариса сломалась машина, и он доставил ее в автосервис. Примерно через месяц мужчина получил долгожданный звонок от мастера — машина готова, можно забирать, за ремонт - 320 евро. Ехать нужно было из Тейки в Пардаугаву. Так как компьютера под рукой не оказалось, чтобы сделать перечисление, а в кошельке денег явно не хватало, мужчина решил снять необходимую сумму в банкомате SEB у магазина Maxima на Бривибас гатве 310.

"По пути забежал в кафе, поел, посмотрел еще, что в кошельке всего пять евро с копейками, - вспоминает читатель. - В банкомате указал, что хочу снять 380 евро, из которых 320 планировалось отдать за ремонт и еще 60 евро оставить на жизнь. Банкомат начал считать деньги и вскоре выдал купюры. Я еще удивился, почему так много денежных знаков для достаточно небольшой суммы. Списал на то, что рядом находится Maxima, где закупаются, скажем так, далеко не сливки общества. Я аккуратно сложил банкноты и положил в кошелек, а его в карман куртки". После этого Марис сел в 1-й трамвай и поехал в автосервис.

"Мне пришлось испытать шок и чувство стыда"

Приехав в автосервис, Марис поговорил с мастером и только после этого отправился в кассу платить за ремонт. Мужчина вынул из кошелька деньги и начал считать. Не понял. Денег не хватало. "Cтал раскладывать на столе у кассы - 5 банкнот по 20 евро и 12 - по 10 евро, ну и моя несчастная пятерка. Всего 225 евро! Как такое может быть? - вспоминает шоковое состояние мужчина.

Кассирша нетерпеливо поглядывала на меня. Мне стало стыдно и неудобно - словно перед ней бомж какой-то или мошенник. Пересчитал еще раз. Нет, всё-таки высшее образование что-то значит. Не ошибся.

Марис извинился за возникшую ситуацию и объяснил, что сейчас заплатит часть денег, а оставшуюся часть - на следующей неделе, после выходных. По дороге домой в голове крутилась только одна мысль: как SEB мог меня обделить на 160 евро?"

Приехав домой, мужчина сразу зашел в интернет-банк и написал претензию, подробно объяснив, что произошло. Потом последовала двухнедельная переписка с банком.

Банк: сделка была проведена корректно

В своем письме специалисты банка SEB сообщили, что сделка была проведена корректно. "Деньги выданы в полном объёме, претензия не обоснована", - отметили в банке и посоветовали обращаться с жалобой в Центр защиты прав потребителей или омбуд Латвийской ассоциации коммерческих банков.

Марис с заключением кредитного учреждения не согласен. "Повторюсь, я тщательно пересчитал выданные купюры. Алкоголь не употребляю, травку не курю, чтобы перепутать 10 и 50 евро", - написал он в одном из писем. Мужчина допускает, что, возможно, ошибка была допущена при заполнении денежной емкости.

Как пояснила delfi.lv руководитель коммуникационных проектов банка SEB Елена Контус, после того, как банк получил претензию клиента был инициирован процесс исследования конкретной транзакции. "В процессе исследования сначала проверяются записи электронного журнала конкретного банкомата (все действия, производимые в банкомате, регистрируются), проводится запланированный или внеочередной аудит и при необходимости другие действия", - рассказывает Контус. Также сравниваются и пересчитываются помещенные и изъятые купюры. Обобщив эти данные, можно сделать вывод, есть ли в банкомате остаток денежных средств.

"В конкретном случае, руководствуясь записями электронного журнала, был сделан вывод, что банкомат выдал клиенту всю запрашиваемую сумму - 380 евро (8 банкнот номиналом 10 евро, 5 - по 20 евро, 4 - по 50 евро). Во время последующего аудита, который был проведен 15 февраля, недочеты в работе банкомата констатированы не были, также не был констатирован остаток денежных средств", - утверждает Елена Контус. Она также подчёркивает, что "процедура, при которой заполняются банкнотные кассеты, исключает возможность попадания в кассеты с одним номиналом купюр другого номинала".

Вердикт банка — претензия не обоснована. "Выражаем сожаление, что клиенту пришлось столкнуться с такой ситуацией", - отметили в банке SEB.

"Сейчас я понимаю, что у меня нет никаких шансов доказать банку свою правоту. Судиться тоже нет смысла, как только ты получил деньги - ты остаешься один на один со своей проблемой, - говорит читатель. - В следующий раз, когда буду снимать деньги, наверно нужно приглашать свидетелей, или, как смеются мои коллеги, там же перед камерой банкомата демонстративно пересчитать купюры. Знаете, я то как-нибудь переживу нехватку 160 евро, но мне будет очень жаль, если подобным образом банком будет высмеян какой-нибудь трудяга-рабочий или малообеспеченный человек".

Напомним, что похожий случай произошёл два года назад. Впрочем, в тот раз в истории фигурировал Swedbank, который не выдал клиенту пять евро. После проверки, деньги были возвращены.

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