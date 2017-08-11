"Мы боимся за жизнь своих родителей!" - с такими словами в редакцию DELFI Репортера обратилась читательница. По словам женщины, в дачном кооперативе "Курсиши" (Лимбажский край) на ее 80-летних родителей напал сосед: "Маму он сбил на тракторе, а папе поранил руки бензопилой и несколько раз ударил по голове электрошокером". Впрочем, сосед с обвинениями в свой адрес не согласен и уверяет, что это на него напали. Причиной конфликта стал клочок земли, отделяющий садовые участки пенсионеров.

Вечером родители Раисы спокойно собирали крыжовник (кусты растут сразу за забором их участка – прим. ред.). Неожиданно на тракторе выехал сосед и стал выкорчевывать ягодные кусты, заявив, что они растут на его территории. По словам Раисы, родители пытались уладить все спокойно, однако, сосед и слушать ничего не хотел. "Он прямо на тракторе поехал на маму. Она успела отскочить в сторону и упала. Когда отец попытался вступиться за нее, сосед пошел на него с бензопилой. Папа попытался заслонить лицо, и сосед поранил ему бензопилой руки. Вы представляете? Он же мог вообще остаться без пальцев! Но этого соседу показалось мало, он вернулся и стал бить моего отца по голове электрошокером", - с содроганием в сердце вспоминает Раиса.

На место вызвали полицию и "скорую". "Папу отвезли в Ригу. У него было задето ухо, поранено лицо, руки пришлось зашивать. У мамы были ушибы и синяки", - рассказывает дочь пострадавших.

В Государственной полиции подтвердили - 31 июля в 18.15 был получен в Скултскую волость (Лимбажский край), где произошел конфликт между мужчинами 1942 г.р. и 1936 г.р. "В ходе конфликта телесные повреждения получили мужчина 1936 г.р. и женщина 1937 г.р. Пострадавший был доставлен в ближайшее медицинское учреждение, угрозы для жизни нет", - сообщила представитель Видземского регионального управления Государственной полиции Анжела Гельяну.

Конфликт разгорелся из-за земли

Конфликт между соседями произошел из-за небольшого кусочка земли, который отделяет садовый участок родителей Раисы от леса, который принадлежит соседу. Родители Раисы считают, что земля нейтральная, то есть принадлежит кооперативу, в свою очередь, сосед настаивает на том, что это его территория. "Я просто борюсь за свое имущество. Вы видели, что рядом с их участком нет леса? Они его сами ликвидировали, по дереву, по дереву… И когда я проезжаю мимо по своей территории, я не могу там ехать, я им мешаю... В тот день они оба выбежали, бей его, бей. У меня все плечо синее было", - рассказал журналистам программы Degpunktā 76-летний Альберт.

А что касается нападения с бензопилой, то, по словам Альберта, сосед сам схватился за цепь и поранил пальцы. "Я спиливал кусты, которые находятся в моем владении, и он стал хвататься за пилу... А потом он накинулся на меня с железной палкой. Помял у трактора капот, фонарь разбил", - рассказывает мужчина.

Впрочем, сосед готов спокойно обсудить сложившуюся ситуацию, если к нему придет кто-то из родственников второй стороны. "Пускай вон зять придет, только не они. С ними разговора не получится. Пускай придет, покажет свой план территории, где их граница, чтобы мы, наконец, могли поставить все точки на "и", - говорит Альберт.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

В свою очередь, родственники избитых стариков написали заявление в полицию. Они хотят, чтобы сосед не имел права приближаться к их дому, а также оплатил возникшие издержки. "Это покушение на жизнь. Мы боимся за жизнь своих родителей. Он чувствует свою безнаказанность. А если он опять что-то сделает?" - говорит Раиса.

На данный момент назначена экспертиза, которая установит степень тяжести полученных травм. После этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. "На данный момент начато делопроизводство, полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося", - отметила Анжела Гельяну.

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