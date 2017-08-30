Тема обязательного страхования здоровья, предложенная Министерством здравоохранения, вызвала бурю возмущения и негодования. Например, читательница DELFI Репортера Анна отметила, что "особенно тяжело придется тем, кто работает как самозанятое лицо и платит адский подоходный налог в 23% или уродуется как микропредприятие с 12-15% налогом". В свою очередь, Светлана предлагает обратить внимание на то, что в законопроекте речь идет об уплате налогов за последний календарный год. "Это полный бред и кощунство… Мало ли причин, по которым человек не работает последний год?" - возмущается женщина.

"Тема обязательного страхования здоровья всколыхнула всех. Это редкий случай, когда наше общество не разделилось по национальному признаку. Ведь здоровье и болезни –тема интернациональная, - пишет Светлана. - В первой части разговора читательница Анна затронула только часть населения, которому неясна эта новая система, которую хотят протолкнуть в жизнь наши депутаты. Ведь они так пекутся о здоровье своего электората! Оно и понятно - хорошо рассуждать на тему здоровья тем, у кого в кармане медицинская страховка. Не какая-то минимальная, а "золотая", причем оплаченная на деньги налогоплательщиков. Сытый голодного не разумеет.

Разделять людей по признаку плательщик/неплательщик налогов — вроде бы правильно. Но не тогда, когда дело касается здоровья. Ведь речь идет об уплате налогов за последний календарный год. Именно эта фраза ставится во главу угла этих поправок. А это полный бред и кощунство… Мало ли причин, по которым человек не работает последний год? Нужно брать период за последние 3-5 лет и по ним смотреть статистику уплаты налогов. Вот тогда уже можно делать какие-то выводы. Разве до этого никто из правящих не додумался? Или так легче - одним махом отрубить всем и сразу?

Давайте смоделируем ситуацию. Человек. Работал он себе много лет на благо государства, работал. Получал хорошую зарплату, платил немалые налоги, в том числе и социальные. Но молодость не вечна, а до пенсии лет 12-15. Но здоровье уже не то, болячки то ли повылезали, то ли человек их заработал на своем трудовом пути. Сейчас это не так уж важно… С работой проблемно. Молодым не устроиться, куда уж претендовать человеку за 50 с болячками.

Пособие по безработице закончилось, улыбчивые барышни с биржи труда, конечно, помочь не смогли. И остался человек один на один с болезнями, отсутствием работы и, естественно, без возможности лечиться. Как же ведь последний год он не работал, налоги не платил! Значит, не положено ему НИЧЕГО!

Ведь так? Согласно новым поправкам будет именно так. Ключевая фраза — уплата налогов в течение 9 месяцев за последний календарный год. А вся прошлая жизнь человека получается коту под хвост.

А есть категория людей, которая не очень-то и работала в течение жизни. Жили ведь как-то, крутились. Не нам их судить, это их личное дело. Но вот последний год этот человек работал - словил синюю птицу удачи. Фортуна ему улыбнулась! Значит, медицинское обслуживание он получит по полной. Хотя фраза "по полной" - немного неуместна в нашей стране .

Как быть в такой ситуации? Это ведь не единичный случай, таких много. Я сама из таких, которые работали. А теперь часто хожу с костылями, потому что коленные суставы разрушены и боль бывает такая, что даже подъем по лестнице вызывает непроизвольные слезы. Смиренно жду свою очередь на операцию эндопротезирования коленных суставов. Жду уже два года. И очень боюсь, что когда моя очередь подойдет, я услышу: "Вам бесплатная плановая операция не полагается. Вы ведь не работали последние два года, налоги не платили..."

Список людей, которые пострадают от очередного непродуманного эксперимента, можно продолжать. Люди, которые жили и живут на селе, растят детей, пытаются жить и выжить, не спиваются и не бомжуют , мамочки-домохозяйки и многие другие... В какую категорию они попадут?

Становится просто страшно, что сегрегация и геноцид становятся нормой в нашей стране. Создается впечатление, что мы все просто однородная масса для наших правящих. Зачем напрягаться, думать про разные категории людей, вводить какую-то градацию. Лучше раз и всем все отрезать. Одинаково. Чтоб не обидно было".

Как сообщалось, в следующем году взносы по страхованию здоровья могут составить 1% от минимальной зарплаты (430 евро в месяц). В 2019 году размер взносов планируется увеличить до 3% от минимальной зарплаты, а с 2020 года до 5%.

Как говорится в разработанном Минздравом законопроекте, застрахованным является лицо, которое вносило обязательные взносы страхования здоровья не менее 9 месяцев в течение последнего 12-месячного периода по крайней мере с минимального объекта взносов, а также лицо, которое делало взносы по страхованию здоровья. Также полную корзину медицинских услуг будут получать лица, застрахованные государством, например, дети, пенсионеры, безработные.

В рамках государственного обязательного страхования здоровья лицо будет получать оплаченный минимум медицинской помощи, а также консультации специалистов, диагностические обследования, плановые операции и реабилитацию.

В свою очередь, не застрахованные лица будут получать только минимум медицинской помощи, состоящий из неотложной помощи, помощи при родах, острой стоматологической помощи, услуг семейного врача и услуг в случаях, угрожающих общественному здоровью.

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