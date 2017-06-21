В среду, 14 июня, неприятные моменты пришлось пережить бабушке и ее внуку, которые собирались лететь из Мюнхена в Ригу рейсом авиакомпании airBaltic. Ребенку запретили подниматься на борт самолета, так как он после операции находился в инвалидном кресле, пишет delfi.lv.

Эту историю порталу DELFI рассказал отец мальчика Виталий Кирилов. Маленький Ренат отправился в Германию, где ему была проведена сложная операция на ноге. Деньги на операцию были пожертвованы на портале Ziedot.lv.

Полет в Германию прошел без проблем. Они начались, когда бабушка с внуком собирались возвращаться обратно в Ригу. В аэропорту Мюнхена компания airBaltic отказалась пускать мальчика на борт самолета. "Ноги ребенка были загипсованы, поэтому он впервые передвигался в инвалидном кресле. Обслуживающий персонал заявил, что его нельзя транспортировать в таком виде и что, если мы хотим, то можем писать жалобу, которая будет рассмотрена в течение 10 дней", - рассказывает отец мальчика.

По словам мужчины, бабушке с внуком не оставалось ничего другого как остаться в Германии. "Они просили помощи в посольстве Латвии, но безрезультатно. В авиакомпании тоже ничем не помогли. Главная их претензия — мальчик не мог дойти на своего места в самолете на ногах", - говорит возмущённый отец, добавляя, что после случившегося намерен обратиться в суд.

Ренат вместе с бабушкой уже добрались до дома - за ними из Риги в Германию приехала мама мальчика.

Представитель компании airBaltic Алисе Бриеде сообщила, что авиакомпания была проинформирована о том, что на рейсе BT224 Мюнхен-Рига упомянутый пассажир будет находиться в инвалидном кресле. "Однако когда пассажир прибыл на рейс, представители аэропорта и обслуживающий борт персонал констатировали, что его состояние не соответствует тому, чтобы мальчика можно было безопасно транспортировать в пункт назначения. Транспортировка пассажиров в лежачем или полусидячем состоянии технически невозможна в самолетах airBaltic, это также может угрожать состоянию здоровья пассажира или привести к его ухудшению. Именно поэтому в посадке было отказано. Транспортировку пассажира после серьезной операции необходимо заранее согласовывать с врачом, который должен выдать соответствующее заключение о том, что конкретному пациенту разрешено лететь на самолете", - отметила Бриеде. Она также добавила, что в распоряжении авиакомпании не было информации о том, что пассажиру проведена операция и что его состояние здоровья не позволяет ему передвигаться в сидячем положении.

airBaltic может обеспечить перелеты для инвалидов или для пассажиров с ограниченными возможностями, однако, об этом авиакомпанию необходимо предупредить за 48 часов до вылета. Капитана судна и старшего стюарда еще до посадки предупреждают о том, что на борту будут находиться инвалиды или пассажиры с ограниченными возможностями, а также сообщается, какие места они будут занимать в соответствии с техникой безопасности. Также авиакомпания информирует наземный персонал и бортпроводников, которым нужно время, чтобы подготовиться к обслуживанию таких пассажиров.

Более детальная информация и общие правила транспортировки инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями на самолетах airBaltic можно почитать ЗДЕСЬ. В свою очередь, ЗДЕСЬ можно подать заявку с просьбой обеспечить помощь для пассажиров с ограниченными возможностями.

"Мы выражаем сожаление по поводу случившегося. Однако безопасность пассажиров и их здоровье стоят на первом месте", - отметила представитель airBaltic Алисе Бриеде, добавив, что 15 июня представители авиакомпании связывались с семьей, чтобы обсудить возможности транспортировки мальчика, однако, семья была доставлена домой наземным путем, без помощи авиакомпании.

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