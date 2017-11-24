Читатель: Cityparks пытался оштрафовать меня на 500 евро за рекламу на микроавтобусе

В редакцию DELFI Репортера обратился читатель, возмущенный действиями работника компании Cityparks, который пытался оштрафовать его, нет не за нарушение правил парковки, а за рекламу на микроавтобусе. Дело происходило на автостоянке у Дома мебели в Пурвциемсе. Недавно там появились дополнения к правилам парковки, которые гласят, что любая реклама на автостоянке запрещена. Штраф суровый - 500 евро. Неужели он теперь грозит всем водителям, которые заехали на парковку на транспортных средствах, обклеенных логотипами и прочей рекламой?

"В четверг утром припарковался у Дома мебели для покупки мебели. Выходя из магазина, увидел довольного парковщика, который пытался выписать мне штраф в размере 500 евро! - рассказывает Владимир.

Честно говоря, я до последнего был уверен, что это розыгрыш. Претензий по парковке ко мне не было, но как уверил работник Cityparks - проблема в надписях на моем авто. Он уверял, что парковка с надписями на машинах карается штрафом в 500 евро и расценивается как незаконная реклама на территории парковки. И это не розыгрыш, а пункт который фирма вносит по своему усмотрению в тех местах, которые посчитает нужным".

"То есть получается, вы платите за парковку и получаете штраф 500 евро. Очень похоже на новую схему мошенничества", - считает читатель.

Foto: DELFI Репортер

Компания CityParks Latvija обслуживает автостоянку у Дома мебели с мая 2016 года. Всего в ведении оператора 30 платных автостоянок в Риге, Валмиере и Елгаве, и новые условия со штрафом 500 евро, появились только здесь.

"Это было единственным юридически корректным и эффективным решением, как бороться с недобросовестным производителем и продавцом мебели, который повадился размещать на стоянке свои микроавтобусы, обкленные рекламой, и навязчивым образом предлагать покупателям мебель с рук. На протяжении нескольких месяцев мы пытались бороться с ними, писали официальные письма с просьбой прекратить незаконные действия, многократно проводили переговоры с сотрудниками предприятия. Однако безрезультатно. Разработка новых правил стала единственным юридическим решением, как прекратить данную практику", - пояснил член правления CityParks Latvija Марис Приедниекс.

Перечисленные регистрационные номера, которым запрещено парковаться на данной автостоянке, принадлежат этой компании. "Данная автостоянка является частной собственностью и без разрешения владельца никто не имеет права осуществлять на ней хозяйственную деятельность", -отметил Приедникс.

Он также добавил, что это вовсе не значит, что теперь будут поголовно штрафовать всех водителей, которые заехали на автостоянку и чьи машины обклеены какой-либо рекламой. "Штраф в размере 500 евро никогда не был и не будет выписан. Ни одному предприятию, имеющему трафарированные или обкленные рекламой автомашины, штраф не грозит, если не повторятся вышеописанные недобросовестные и незаконные действия", - обещает представитель Cityparks.

Не был выписан штраф и Владимиру. "Говоря о конкретном случае читателя, то мы зафиксировали эту ситуацию и обсудили ее с нашим сотрудником. Со своей стороны, обещаем сделать все, что такая ситуация больше не повторилась. Благодарим читателя rus.delfi.lv за внимательность и ваш портал за то, что обратили внимание на эту проблему! От имени CityParks приносим извинения за возникшие неудобства", - отметил Марис Приедниекс.

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