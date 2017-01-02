В редакцию Delfi обратился читатель, который считает, что сотрудники Рижской муниципальной полиции действовали непрофессионально, отказав ему в помощи. Дело было аккурат в новогоднюю ночь. Айгар выпил, и тут ему срочно понадобилось ехать. Мужчина отыскал на улице полицейских и попросил провести тест на алкоголь, но получил отказ.

"Я счастливый человек, потому что я живу в одной из самых красивых стран мира - в Латвии, и этот новый год я решил встретить в Риге. В полночь, отмечая Новый 2017-й год, я чисто символически выпил алкогольный коктейль, - рассказывает Айгар.

Внезапно (назовем это чрезвычайный случай) в ту же ночь, а не на следующий день, как планировалось, мне нужно было ехать. Я решил проверить, могу ли я садиться за руль после выпитого коктейля. На автозаправке Statoil был куплен одноразовый алкометр ALCOSCAN®5, который после использования не показал никаких изменений, что согласно инструкции к прибору, означало, что я могу управлять автомобилем. В то же время на упаковке большими буквами было написано о том, что ни производитель, ни распространитель не несут никакой ответственности за правильность измерений и результатов".

И тогда Айгар решил обратиться за помощью к полицейским, благо в Новогоднюю ночь в Старой Риге их было много. "В нескольких местах стояли трафарированные полицейские автомобили, и я решил честно рассказать о возникшей ситуации и даже заплатить за доставленные неудобства и расходы, - рассказывает читатель. - При этом не могу сказать, что полицейские были сильно заняты работой и вызовами. Они достаточно долго стояли на одном и том же месте, полицейские просто сидели внутри и смотрели в телефон или разговаривали между собой. Получив отказ и предложение обращаться в муниципальную полицию, я отправился в ближайший участок РМП, предварительно позвонив по телефону и выяснив, где он находится. По телефону у меня спросили, что случилось. Я рассказал о возникшей ситуации, сказал, что хочу быстро проверить наличие алкоголя в крови перед тем, как сесть за руль. Дежурный все понял и даже сказал, сколько минут займет дорога до участка.

Однако в участке РМП на улице Ханзас 7 мне заявили, что они такие услуги не оказывают. Сотрудница полиции была хамовата, отношение ко мне было очень негативным, как будто я сделал ей что-то плохое. Получается, что я зря прошел 3,5 километра и потратил время! На мой взгляд, такое негативное отношение и введение в заблуждение являются непрофессиональными и недопустимыми в нашей стране. Почему о том, что проверку не смогут провести, нельзя было сказать по телефону?

Я был на фестивалях в Германии и Дании, где на следующий день перед тем, как садиться за руль, я обращался в участок полиции и мне всегда шли навстречу. Летом я был в Эстонии на Baltic Weekend Festival, где на следующий день попросил сотрудника дорожной полиции провести тест на содержание алкоголя в крови. Полицейский вежливо согласился, вся процедура заняла всего 15 секунд! Пожелав друг другу хорошего дня, мы каждый разъехались в свою сторону.

Здесь же снова парадокс Латвии - миллионы из тех денег, которые платят налогоплательщики, "уходят" на разные кампании и рекламы на тему безопасности на дорогах, однако моя ситуация показала, что на самом деле государству абсолютно все равно. Предполагаю, что сотрудники полиции работали четко по инструкции, которая не предполагает проведение таких проверок, однако в этой ситуации речь идет о здравом уме и проявлении человечности по отношению друг к другу в разных жизненных ситуациях. Мы те, кто живет в этом государстве и создает его. Все это мелочи и есть то, что образует государство. Поэтому большая просьба вникнуть в проблему. Мне действительно очень жаль, что в Латвии, в своей родной стране, я получил такой негативный опыт".

Это письмо 1 января Айгар отправил начальнику Рижской муниципальной полиции Юрису Лукашсу.

В полиции DELFI Репортеру обещали разобраться с этим случаем и предоставить комментарий завтра.

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