"Ехал 100 км в час, навстречу машина полиции, причем увидел я ее метров за 800 (очень прямой отрезок дороги), ибо он ехал с включенной мигалкой синего цвета, но без сирены. Метров за 60 моргает мне фарами, мол остановись. Я еще подумал: может, случилось чего. Подходит и спрашивает, куда я тороплюсь. Отвечаю, что никуда. Следует приглашение в машину, где я смотрю запись радара и не верю глазам - на радаре 143 км в час. Первая моя реакция: "Вы охренели что-ли?"

При повторном просмотре замечаю, что за мной еще одна машина, которая меня догоняет. На радаре идет запись 143 км в час и через три секунды 93 км в час. Спрашиваю у полицейского, как он это объяснит. Получаю ответ: не ваше дело.

Уже потом, на суде, я заставил их предъявить спецификацию радара, инструкцию по пользованию то бишь. В ней черным по белому написано, цитирую: "из нескольких движущихся транспортных средств радар фиксирует наибольшую скорость и выносит ее отдельно на экран, затем сразу же начинает фиксировать очерёдность машин и их скорость, то бишь первую, вторую и т.д.". В моем случае так и случилось. Радар "срубил" наибольшую скорость (задняя машина 143 км/ч), а через три секунды показал мою скорость, первого автомобиля (93км/ч). Суд руководство по эксплуатации даже во внимание не взял, ибо полицейский говорил, что "143" - это моя скорость, а "93" - это скорость заднего автомобиля.

Смотрим видео в суде: моя первая машина, якобы 143 км в час, за мной вторая машина, якобы 93 км в час (так утверждал полицейский). Задаю простой вопрос: "Если все так, как вы говорите, то почему вторая машина меня догоняет? Возникает неудобная пауза, после которой он говорит, что двадцать лет работает и по опыту знает, что 143 это моя скорость".

На этом разбирательство закончилось. Несмотря на мои аргументы и спецификацию по эксплуатации. Вывод простой: наши доблестные дорожные полицейские понятия не имеют, как работает радар и что он показывает! Над машиной может пролететь ястреб со скоростью 180 км в час и радар это зафиксирует, а скажут, что это вы так ехали, ибо не понимают что показывает радар. Представляю, сколько народу на этом попалось, тех, кто предпочел оплатить штраф,а не раздувать. А начальник полиции, который сказал, что на регистраторе показывают мили, а не километры, на мою историю ответил, что у меня врет спидометр на 50 км.

Такого абсурда, наглости и тупости я не видел нигде. Придумывают на ходу истории. Вот о каком уважении к представителям этой профессии может идти речь? Я ничего не имею против полиции в целом, но когда сталкиваешься с подобным, понимаешь, что у нас в стране к народу отношение нулевое. Они же полиция, они за двадцать лет ни разу не ошиблись и не соврали!"

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