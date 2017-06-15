Читатель: "Парковщик Cityparks не увидел оставленные в салоне часы и выписал штраф"

В редакцию DELFI Репортера обратилась очередная "жертва" Cityparks. Интересно в этой истории вот что: водитель утверждает, что он вложился в "бесплатные часы", мало того, он указал время, когда припарковался. В свою очередь, оператор автостоянок утверждает, что никаких часов в салоне авто не было.

"Мы с женой 26 мая заехали в торговый центр Maxima на Виенибас гатве купить продукты. Поставили машину на стоянку, установили время на 15:35, положили часы на панель и ушли. Минут через 40 выходим из магазина – висит штраф 35 евро, - рассказывает Валерий. - Я стал звонить в их контору, чтобы разобраться. В течение получаса никто к телефону так и не подошeл, тогда мы поехали домой. Написал им заявление, отправил свое фото, где видно установленное время, приложил чек из магазина (время обслуживания 16:16). Попросил, чтобы они еще раз посмотрели запись с видеокамеры, потому что моя машина как раз стояла под ней. Но в итоге по обжалованию получил отказ".

По словам мужчины, штраф он получил через несколько минут после того, как припарковался. "Уже не от первого человека слышу, что за машинами там следит охранник магазина. Причем все указывают на одного и того же человека. Такое ощущение, что они там бизнес устроили", - говорит Валерий.

Как выяснил DELFI Репортер весь сыр-бор в этом случае не из-за превышенного времени - каждому водителю полагаются бесплатных два часа, а Валерий вышел меньше, чем через час. Как оказалось, все дело в специальных часах. Валерий утверждает, что установил время и оставил часы на панели. "Дело в том, что фотографии Cityparks сделаны так, что установленного времени не видно, так как на этом месте вспышка", - поясняет мужчина.

В свою очередь, руководство Cityparks настаивает на том, что никаких часов в салоне машины не было. "Как и говорил читатель, комиссия рассмотрела его жалобу и констатировала, что время парковки указано не было. Мы еще раз рассмотрели данный случай и вот четыре фотографии конкретной машины с разных ракурсов, на которых четко видно, что во время проверки, время установлено не было. Для этих целей можно использовать специальные часы, либо просто написать время на листке бумаги", - говорит член правления Cityparks Latvija Марис Приедниекс.

Foto: Cityparks

Foto: Cityparks

Foto: Cityparks

А вот собственно та самая, спорная фотография со вспышкой.

Foto: Cityparks

Правила пользования данной автостоянкой, в том числе возможность оставлять автомобиль бесплатно только на два часа, были введены еще в 2013 году. Но многие либо не обращали внимание на знаки, либо просто их игнорировали. Навести порядок было поручено компании Cityparks.

По словам Мариса Приедниекса, платные автостоянки с временным ограничением у торговых центров – для Риги не редкость. Обычно их выбирают магазины, которые расположены на территории с плотным трафиком, если рядом много жилых домов или офисных зданий. "Это нормальная практика, так как магазины хотят защитить своих клиентов и сохранить парковочные места для них. Аналогичная ситуация и на автостоянке по адресу Виенибас гатве 113, обслуживание которой мы переняли 5 декабря 2016 года", - говорит Марис Приедниекс.

В Центре защиты прав потребителей сообщили, что Валерий может пробовать обращаться с этими фотографиями к ним или сразу в суд, однако, никаких гарантий того, что дело удастся выиграть, нет. Ну а для других читателей пускай данная история послужит хорошим уроком и напоминанием – всегда оставляйте часы на видном месте, чтобы потом не пришлось бегать и доказывать, что они там были.

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