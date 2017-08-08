По словам Артема, он стал свидетелем того, как пьяный отец пытается взять на руки двухлетнюю дочь, чтобы затем направиться к компании таких же подвыпивших друзей. Дело происходило вечером, в Иманте, около магазина Maxima. Чтобы предотвратить очередную трагедию, Артем вызвал полицию. Однако приехали стражи порядка только через 20 минут, когда никого уже не было.

В субботу, около девяти часов вечера Артем с семьей возвращался домой. В Иманте, около магазина Maxima он увидел, как пьяный мужчина с бутылкой пива в руках пытается взять на руки маленькую девочку, которой на вид было два-три года. "Я ехал с семьей, а его у магазина ждала компания подвыпивших друзей, поэтому я не стал вступать в открытый конфликт. Я подъехал и сказал, что сейчас вызову полицию. Какое он имеет право пьяный шататься по улице с ребенком, которого даже нa руках не может удержать", - вспоминает Артем.

Так как никакой реакции со стороны мужчины не последовало, Артем вызвал полицию. "Экипаж ехал минут 20. Я пока мог, ехал за мужчиной с ребенком, но вскоре они скрылись во дворе "литовского проекта", стоящего вдоль проспекта Курземес. Моя жена перезвонила в полицию, спросила, где полицейские, на что оператор сказал - едут. Она не знала, как далеко был наряд. Тогда жена ответила:

"Вы понимаете, что завтра в новостях могут говорить об очередной трагедии с ребенком из-за родителей-алкоголиков, а полиция не может оперативно приехать". На что оператор сказала: "Идите работать к нам в полицию. На одного человека станет больше. Будем надеется, что с ребенком все будет в порядке".

"Действительно, ведь все, что может полиция - это надеяться, что и без ее вмешательства все будет в порядке. Мужчина, который нес ребенка, был, как мне показалось, без зуба и был похож на запойного алкоголика. Можно только догадываться, что творится в этой семье и как они воспитывают маленькую девочку", - не скрывает шока читатель.

В Рижской муниципальной полиции DELFI Репортеру сообщили, что 5 августа в 20.50 Курземское управление РМП получило от Государственной полиции информацию о трех мужчинах, которые, возможно, находятся в состоянии опьянении, и вместе с ними маленький ребенок.

"Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия был отправлен ближайший экипаж. В 21.03, прибыв по указанному адресу, полицейские встретили только звонившего. Лица, о которых он сообщил, успели покинуть место происшествия. Звонивший указал, в каком направлении они ушли. Полицейские обследовали территорию, однако, не встретили никого, кто подходил бы под данное описание", - сообщила представитель РМП Ласма Земене.

По статистике, в 2016 году среднее время прибытия экипажа полиции на место происшествия составляло 16 минут. На этот показатель влияют разные факторы, например, насколько точно звонящий может назвать адрес, насколько в данный момент загружены экипажи и так далее.

"Случается так, что находясь на одном вызове, полицейские получают уже следующий, или же им приходится отрываться, так как подбегают жители и сообщают о чрезвычайной ситуации", - рассказывает Ласма Земене.

По ее словам, конкретном случае полицейские прибыли на место уже через 13 минут. Однако, не исключено, что Артему действительно пришлось ждать минут 20, так как если звонить на номер 110, то сначала звонок поступает в Государственную полицию, а уже потом, при необходимости, переадресуется в муниципальную полицию. Чтобы сэкономить время, в РМП призывают жителей использовать специальное мобильное приложение, в котором можно задать точные координаты, скинуть фотографии, видео и другую важную информацию. Это поможет сэкономить время.

"В последнее время пьяные родители, чтобы избежать наказания, все чаще пытаются скрыться - забегают в подъезды и даже прячутся в кустах", - говорит Ласма Земене.

DELFI уже сообщал о том, что 15 июля полицейские получили вызов на Петерсалу, где пьяная мать оставила дома малолетних детей и с сожителем отправилась в магазин за "добавкой". Увидев полицейских, мужчина направился в квартиру, а женщина вместе с пакетом алкоголя решила отсидеться в кустах.

"Именно поэтому мы призываем жителей быть особенно бдительными, сообщая о таких случаях - мелкие детали или указания могут иметь решающую роль. Выявление таких случаев это, безусловно, общая работа полиции и жителей", - отметила представитель РМП.

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