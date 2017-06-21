В редакцию DELFI Репортера обратился читатель, который рассказал, что по вине компании Ecolines он сегодня не попал на прием к врачу. Автобус, следовавший рейсом Резекне - Рига, по дороге сломался. При этом в информационной службе, по словам мужчины, не только не смогли ответить, что случилось и когда подадут другой автобус, но еще и нахамили.

По словам Виталия, сегодня в два часа дня он должен был попасть в Ригу на прием к врачу. Но в пути автобус, на котором мужчина ехал, сломался и "встал" в чистом поле. Что произошло и насколько все серьезно, никто не знал. Все 50 пассажиров, по словам мужчины, пребывали в полном неведении. "Водитель молчал, видно было, что он нервничает, - рассказывает Виталий. - Тогда я решил позвонить по информационному номеру Ecolines, чтобы узнать, что произошло. Однако вместо ответа нарвался на жуткое хамство. Мне заявили, что никакой информации у них нет. Когда я попытался узнать телефон руководства или кого-то из компании, кто знает, что произошло, мне ответили, что это не мое дело".

По словам мужчины, другой автобус подали только спустя два часа. "Причем тоже никто ничего не сказал. Люди просто увидели, что приехал другой автобус и сами пошли. В итоге, в Ригу я приехал не в 12.30, а позже. Соответственно к врачу, к которому я специально ехал из Резекне и к которому был записан два месяца назад, я явно не попаду", - говорит Виталий и добавляет, что будет обращаться в компанию, требуя возмещения ущерба.

В компании Ecolines подтвердили, что в среду, 21 июня, автобус, следовавший рейсом Резекне-Рига, по дороге сломался. "Водитель сразу сообщил о проблеме, после чего информация была передана Информационной службе Ecolines и Рижскому автовокзалу. Водитель сначала пытался самостоятельно устранить технические неисправности, но потом все же понял, что ему это не удастся и тогда было принято решение направить на место другой автобус", - рассказывает руководитель Резекненского подразделения Ecolines Александр Матвеев.

"Насколько я знаю, некоторые пассажиры, которые куда-то опаздывали, ловили попутные машины. Также можно было воспользоваться услугами других рейсовых автобусов, например, Екабпилс-Рига или Даугавпилс-Рига. В этом случае за билет бы пришлось заплатить, но потом пассажир мог бы обратиться с заявлением к нам и мы бы возместили стоимость билета, - говорит Александр Матвеев. - Мы приносим свои извинения за причиненные неудобства. Конечно, пассажир вправе обращаться в компанию Ecolines с заявлением о возмещении ущерба. Оно будет рассмотрено в соответствии с законом в течение 30 дней".

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