Читатель: "Rīgas namu pārvaldnieks увеличил плату за обслуживание дома в три раза! Это законно?"

Андрей с женой и несовершеннолетними детьми живет в деревянном доме на улице Кулдигас, в Риге. Жилье муниципальное. В квартире нет ни горячей воды, ни центрального отопления. По словам мужчины, дворник давно не убирает их двор, а если в доме нужно что-то отремонтировать или покрасить, то тоже приходится делать все самим. Весной семья получила от Rīgas namu pārvaldnieks уведомление о том, что плата за обслуживание дома будет повышена в три раза. "Законно ли это?" - интересуется читатель.

"У нас старый двухэтажный деревянный дом, в нем нет ни центрального отопления, ни газа, ни горячей воды. На днях нам пришло уведомление от Rīgas namu pārvaldnieks о том, что они повышают стоимость обслуживания в три раза. Сейчас мы платим 0,39370 евро за квадратный метр, а будем - 1,2067 евро, - рассказывает Андрей.

Дворник наш двор не убирает, например, траву мы косим сами. Часть дома мы отремонтировали своими силами - покрасили стены, крышу, забетонировали вокруг нашей части дома отмостку и заменили водостоки. Домуправление давно ничего не делает, а теперь они еще решили с 1 ноября повысить плату за обслуживание. Законно ли это? Или такая плата будет у всех клиентов Rīgas namu pārvaldnieks?"

Foto: DELFI Репортер

RNP ссылается на сложную систему информирования и подсчетов. Итак, начнем с того, что в доме на улице Кулдигас есть приватизированные и муниципальные квартиры.

Приватизированные квартиры: согласно правилам Кабинета министров Nr.1014, ежегодно в октябре домуправляющий подготавливает смету на следующий год. Обществу жильцов дается время для принятия решение - согласны они с выставленной сметой или хотят что-то изменить (например, увеличить объем накоплений для проведения плановых ремонтных работ). Смета вступает в силу 1 января следующего года. На протяжении всего года за обслуживание дома (EUR/m²) владельцы приватизированных квартир платят одну и ту же, фиксированную, сумму.

Муниципальные квартиры: если владельцев приватизированных квартир информируют о плате за обслуживание, планируемых и предложенных ремонтных работах еще в октябре, то тех, кто арендует муниципальное жилье, об изменениях стоимости аренды (она же плата за обслуживание), информируют за шесть месяцев до вступления изменений в силу. "Так как читатель арендует квартиру, а изменения арендной платы вступают в силу 1 ноября, то уведомление ему прислали 28 апреля", - поясняет представитель RNP Санта Валюма.

В итоге на деле получается следующая картина: с 1 января владельцы приватизированных квартир за обслуживание дома платят по новой смете, а квартиросъёмщики - по прошлогодней смете. Так как, согласно нормативным актам, в годовом разрезе плата за обслуживание дома должна быть одинаковой для всех, то домуправ проводит расчёты и через какое-то время присылает квартиросъемщикам уведомление о новых ценах на обслуживание дома. Именно поэтому кажется, что плата резко выросла, хотя в итоге она получается такая же, как и у владельцев приватизированных квартир.

Например, в 2016 году плата за обслуживание составляла 0,40 евро за квадратный метр, а в 2017 году - она повысилась до 0,60 евро за квадратный метр. С 1 января 2017 года владельцы приватизированных квартир платят 0,60 евро, в свою очередь, квартиросъёмщики до получения уведомления продолжают платить 0,40 евро, а потом (после получения уведомления) уже 0,60 евро + недоплаченную за начало года сумму (то есть разницу между тем, что платили владельцы приватизированных квартир и они).

Что же касается уборки территории дома, то по словам представителей RNP - никаких проблем с этим нет. "Получив жалобу о качестве уборки территории, ответственные специалисты участка "Курземе" RNP приехали на конкретный адрес - прошлись по территории и по подъездам. Во время проверки никаких нарушений и несоответствий выявлено не было, территория убрана согласно требованиям нормативных актов", - говорит представитель RNP Санта Валюма.

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