Читатель: Rīgas satiksme заставляет людей стоять на улице, хотя в центре обслуживания клиентов пусто

"Ничем помочь не можем". Эту фразу Олег слышал ото всех сотрудников Rīgas satiksme, к которым он обращался с просьбой объяснить, почему с карты рижанина вдруг стали "снимать" не часовые билеты, а поездки с э-талона. Последней каплей стало то, что после работы пришлось ехать в центр обслуживания клиентов и ждать своей очереди на улице, хотя в самом центре людей не было. Когда мужчине наконец позволили зайти внутрь, то он услышал знакомую фразу - "ничем помочь не можем".

"Обычно я передвигаюсь по городу на машине и карту рижанина использую для оплаты парковки, а общественный транспорт - только когда машина недоступна. В прошлый раз у меня возникла проблема из-за того, что мне отказались продавать часовые билеты, так как я “не рижанин”. Объяснить что это не так не удалось и мне пришлось ехать в Rigas satiksme. Оказалось что это "скорее всего" из-за того, что у меня в Риге поменялся задекларированный адрес. Вот и в этот раз я оказался без машины и опять столкнулся с "работой" Rīgas satiksme, - рассказывает Олег.

Итак. Случайно обратил внимание что у меня по какой-то причине за каждую поездку снимаются билеты с э-талона, хотя я укладывался в "часовой билет". Сначала подумал что кажется, так как недавно я купил "про запас" к уже имеющимся ещё 10 часовых билетов, но оказалось что действительно это так. Одна поездка = один билет.

В попытке разобраться, что происходит, я позвонил по телефону 80001919, указанному на карте рижанина. Разговор был длинный и бессмысленный, суть которого сводилась к тому что мне по телефону ничего сказать не могут, по номеру карты рижанина посмотреть, что происходит не могут, а если у меня из-за этой ситуации закончатся билеты и будут контролёры, то штраф я потом могу оспорить. Все вопросы нужно решать, приехав лично в центр обслуживание клиентов, который работает до 19:00 и которого нет в Кенгарагсе (где я был в тот момент).

На следующий день я взял у жены телефон с NFC и считал с карты рижанина поездки. Так и оказалось - утром и вечером по времени я укладывался в две поездки за 1 час, но у меня почему-то сняли билет за каждую поездку.

1) 18.09.2017 07:00 -1 билет на 60 автобус

2) 18.09.2017 07:42 -1 билет на 7 трамвай

3) 18.09.2017 17:17 -1 билет на 7 трамвай

4) 18.09.2017 17:46 -1 билет на 7 трамвай

Дабы не платить за несколько остановок мне пришлось ходить пешком, так как поездки уменьшались, а в причине этого так и не разобрались. Покупать ещё билеты в этой ситуации мне как-то совсем не хотелось.

В тот жен день я ещё раз позвонил по телефону 80001919, указанному на сайте www.ridziniekakarte.lv, но мне сказали то же самое, что и вчера - ничем помочь не можем, приезжайте в центр обслуживание клиентов. Помня, какие там в прошлый раз были очереди, я решил записаться на приём заранее, но оказалось что запись работает только на следующий день.

Foto: DELFI Репортер

Пришлось вечером после работы ехать из Кенгарагса в Зиепниеккалнс, в центр обслуживания клиентов на Виенибас гатве. Приехав, я увидел пустое помещение с охранником у двери (внутри помещения) и очередь на улице. В просьбе дать талончик охранник категорически отказал. На вопрос, почему люди должны стоять на улице, если внутри есть место, охранник ответил, что никого не пустит. То есть получается, что только тот, кто заходит, может взять талончик и пройти к работнику Rīgas satiksme, а остальные должны стоять на улице и ждать.

Возмущённый этой ситуацией, я позвонил всё по тому же бессмысленному телефону 80001919, в надежде, что хоть тут чего-то смогу добиться. Но мне ответили: "Странно, что охранник не даёт талончики и не пускает внутрь при отсутствии людей в зале, однако, ничего сделать не можем". В просьбе позвонить охраннику, чтобы впустил людей, мне отказали, сказав, что охранник сам решает, что ему делать и никого слушать не будет.

Foto: DELFI Репортер

Отстояв очередь, мы подошли к работнику Rīgas satiksme. Работница нас выслушала и сказала, что ничем помочь не может (!), так как она видит только последние шесть поездок. Тогда я показал скриншот с телефона, сделанный утром, но в ответ услышал что работник Rīgas satiksme видит только отмеченные поездки, но не знает снимались за них билеты или нет.

Честно говоря, я был в шоке - ради этого я приехал в центр обслуживания клиентов? Чтобы услышать, что они ничем помочь не могут и по карте рижанина ничего не видят?

Мне предложили написать заявление. "Потом" его рассмотрят и мне ответят. При этом выяснилось, что у них нет бланков для заявления. Они долго искали заявление где-то на полочках и в интернете, а тем временем люди стояли на улице за закрытой дверью и ждали, понимая, что сегодня возможно уже не попадут на приём. Не ожидал я, что в наше время такое возможно. Причём стоя в очереди на улице, я от людей слышал, что они приходят уже не первый раз и что такое тут происходит постоянно".

На предприятии Rīgas satiksme рассмотрели конкретный случай и сообщили, что система работает исправно. "Дело в том, что на карту рижанина были закачены билеты, которые были куплены еще в апреле, до того, как были приобретены часовые билеты. Поэтому система сначала использует их", - пояснила представитель Rīgas satiksme Байба Барташевица-Фелдмане.

Что касается очередей, то на предприятии поговорили с операторами конкретного центра обслуживания клиентов и сделали им замечание. "Традиционно в сентябре в центрах обслуживания клиентов большой наплыв посетителей - приходят школьники, студенты. Для того, чтобы не было очередей, мы просим на нашей домашней страничке записываться на визит. Время визита зависит от того, насколько загружен тот или ной центр - можно попасть в тот же день, а можно только на следующий, - говорит Байба Барташевица-Фелдмане. - И конечно, при большом наплыве клиентов может сложиться ситуация, когда людей очень много и кому-то приходится стоять на улице. Однако в этом случае центр был практически пустой, поэтому операторам было сделано замечание по поводу сложившейся ситуации".

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