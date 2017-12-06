Вячеславу принадлежит автомобиль Chrysler PT Cruiser 2001 года выпуска, полис OCTA он покупает в страховой компании Gjensidige Latvija. "22 октября случился страховой случай - во дворе повредили машину. Казалось бы все просто — составили обоюдное заявление, на следующий день позвонил в страховую, там дали список сервисов, в которые по их страховке я могу обратиться. Ждал три недели очереди, поехал, ждал еще неделю пока сделают. После моего звонка машину все-таки вернули. В темноте, на улице, вечером. Вроде бы визуально и неплохо, не считая пары проблем, ну да ладно машина-то не новая, - вспоминает читатель.
Через какое-то время, осмотрев внимательно машину, понял, что крыло стоит б/у, а дверь покрашена только частично. С сервисом спорить бесполезно, позвонил в вышеупомянутый Gjensidige. Там дали номер некого, назовём его, например, Андреем - человека, который занимался моим случаем. Его ответ слегка ошарашил: машина 2001 года, поэтому ставятся или б/у детали, или Китай, но, по его словам, б/у предпочтительней. А дверь так и должна быть покрашена, ведь повреждение было только внизу, поэтому ремонт только половины. Реально, если бы я знал, то ничего бы и не делал".
В страховой компании Gjensidige отметили, что за качество ремонта автомобиля несет ответственность автосервис. "Если клиент после заявления о страховом случае выбирает в качестве вознаграждения оплату ремонта поврежденного транспортного средства в автосервисе, Gjensidige Latvija обеспечивает составление сметы ремонтных работ (в соответствии с методикой технической экспертизы транспортных средств LTAB), а за качество ремонтных работ, в соответствии с утвержденной Gjensidige сметой, несет ответственность выбранный клиентом автосервис", - комментирует руководитель группы возмещений для транспортных средств Gjensidige Latvija Давидс Левалдс.
По его словам, если клиент обращается в компанию Gjensidige Latvija с претензиями по поводу качества оплаченных ремонтных работ, ему всегда предлагают пройти повторный осмотр транспортного средства, который бесплатно проводит независимый технический эксперт. "В случае если констатированы недочеты в ремонте, Gjensidige Latvija с целью достичь положительного разрешения ситуации, сам связывается с конкретным автосервисом. Если предложенное решение клиента не устраивает, он вправе обращаться с жалобой в Латвийское бюро страховщиков транспортных средств и (или) Центр защиты прав потребителей", - говорит Давидс Левалдс.
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