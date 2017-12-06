В редакцию DELFI Репортера обратился читатель, который остался крайне недоволен услугами автосервиса страховщика. "Очень хотелось бы получить объяснения Gjensidige, почему из вполне нормальной машины за те деньги, что мы платим за OCTA, мне вернули недокрашенного и собранного непонятно из чего "франкенштейна", - пишет водитель.

Вячеславу принадлежит автомобиль Chrysler PT Cruiser 2001 года выпуска, полис OCTA он покупает в страховой компании Gjensidige Latvija. "22 октября случился страховой случай - во дворе повредили машину. Казалось бы все просто — составили обоюдное заявление, на следующий день позвонил в страховую, там дали список сервисов, в которые по их страховке я могу обратиться. Ждал три недели очереди, поехал, ждал еще неделю пока сделают. После моего звонка машину все-таки вернули. В темноте, на улице, вечером. Вроде бы визуально и неплохо, не считая пары проблем, ну да ладно машина-то не новая, - вспоминает читатель.

Через какое-то время, осмотрев внимательно машину, понял, что крыло стоит б/у, а дверь покрашена только частично. С сервисом спорить бесполезно, позвонил в вышеупомянутый Gjensidige. Там дали номер некого, назовём его, например, Андреем - человека, который занимался моим случаем. Его ответ слегка ошарашил: машина 2001 года, поэтому ставятся или б/у детали, или Китай, но, по его словам, б/у предпочтительней. А дверь так и должна быть покрашена, ведь повреждение было только внизу, поэтому ремонт только половины. Реально, если бы я знал, то ничего бы и не делал".

В страховой компании Gjensidige отметили, что за качество ремонта автомобиля несет ответственность автосервис. "Если клиент после заявления о страховом случае выбирает в качестве вознаграждения оплату ремонта поврежденного транспортного средства в автосервисе, Gjensidige Latvija обеспечивает составление сметы ремонтных работ (в соответствии с методикой технической экспертизы транспортных средств LTAB), а за качество ремонтных работ, в соответствии с утвержденной Gjensidige сметой, несет ответственность выбранный клиентом автосервис", - комментирует руководитель группы возмещений для транспортных средств Gjensidige Latvija Давидс Левалдс.

По его словам, если клиент обращается в компанию Gjensidige Latvija с претензиями по поводу качества оплаченных ремонтных работ, ему всегда предлагают пройти повторный осмотр транспортного средства, который бесплатно проводит независимый технический эксперт. "В случае если констатированы недочеты в ремонте, Gjensidige Latvija с целью достичь положительного разрешения ситуации, сам связывается с конкретным автосервисом. Если предложенное решение клиента не устраивает, он вправе обращаться с жалобой в Латвийское бюро страховщиков транспортных средств и (или) Центр защиты прав потребителей", - говорит Давидс Левалдс.

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