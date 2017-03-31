Читатель: "Я заплатил 200 евро и остался без новых покрышек"

Несмотря на внезапно выпавший в пятницу снег, некоторые автоводители уже сменили зимнюю резину на летнюю, ну или подумывают это сделать в ближайшее время. Сергей заказал новые покрышки еще в феврале, заплатил за них и стал ждать обещанного звонка. Прошел месяц, но никто так и не перезвонил.

"25 февраля я заказал на сайте merkoriepas.lv (у фирмы ABC Latkont) покрышки, продавец сразу перезвонил, был очень вежлив. Сообщил, что я могу оплатить счет, когда мне будет удобно и что цена будет зафиксирована, так как с марта ожидалось повышение цен, - рассказывает Сергей. - Я сразу оплатил счет и уведомил об этом продавца, на что получил заверение, что все будет доставлено в течение двух-трех рабочих дней. Продавец каждый день получает грузы с оптовых баз в Литве и Польше, и как только мой заказ будет в Риге со мной свяжутся".

Foto: DELFI Репортер

Прошла неделя. Сергею никто не перезвонил. "Дозвонившись до продавца, я попытался уточнить, когда же будет заказ. В ответ были рассказы то о здоровье, то о том, как они переезжают на новый склад, а в другой раз они меняли схему поставок и их фирменный бус только сейчас поехал за покрышками", - рассказывает читатель.

Так продолжалось до 20 марта, после чего продавец, по словам Сергея, просто перестал брать трубку. Тогда мужчина выслал на юридический адрес фирмы заказное письмо с требованием вернуть деньги, так как товар не был предоставлен. "К сожалению, фирма ничего не ответила, деньги не вернула, покрышки не привезла. Указанный телефон отключен, офиса у этой фирмы нет, а в месте выдачи шин по адресу Унияс 18 ничего не знают - там просто автосервис", - рассказывает читатель.

В полиции возбужден один уголовный процесс

DELFI Репортеру также не удалось дозвониться до продавца по указанным на домашней странице телефонам. На сайте в разделе "Оплата и доставка", есть одна интересная сноска — время доставки товара может меняться в случае непредвиденных ситуаций (piegādes laiki var mainīties neparedzētu situāciju gadījumos). То есть, по идее, переезд и изменение схемы поставок можно интерпретировать как "непредвиденный случай", а значит, фирма как бы ничего не нарушает. С другой стороны, смущает тот факт, что, по словам Сергея, он не единственный, кто остался без денег и без покрышек.

"На портале жалоб один из пострадавших сообщил, что написал заявление в полицию, я со своей стороны тоже подал заявление. Мы призываем других пострадавших также обращаться в полицию, так как чем больше сумма ущерба, тем больше шансов, что что-то произойдет", - уверен читатель.

В Государственной полиции DELFI Репортеру подтвердили, что участок полиции "Тейка" получил заявление от Сергея. "По данному заявлению проводится ведомственная проверка, чтобы принять решение о начале процесса, - рассказала представитель Государственной полиции Илзе Юревица. – Что касается второго потерпевшего, о котором рассказывает читатель, то в этом случае 20 марта был возбужден уголовный процесс по 180-й статье Уголовного закона "Кража, мошенничество, присвоение в небольших размерах". За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до года, принудительные работы или денежный штраф".

ЦЗПП не усмотрел систематичного нарушения договорных обязательств

В Центре защиты прав потребителей сообщили, что в марте получили две жалобы на вышеуказанную фирму. "Заявления находятся в стадии рассмотрения. Так как их всего два, то пока нет оснований говорить о систематичном нарушении договорных обязательств со стороны коммерсанта", - сообщила представитель ЦЗПП Санита Гертмане.

В то же время она отметила, что если даже у конкретной фирмы меняется система поставок и по этой причине она не справляется со своими обязательствами, тянуть с выдачей товара нельзя бесконечно. Согласно правилам Кабинета министров, товар должен быть предоставлен покупателю в течение месяца после оплаты. Впрочем, стороны могут договориться между собой о продлении сроков.

Если продавец в течение 15 дней не реагирует на заказное письмо, покупатель может обращаться с заявлением к правозащитникам. По электронной почте отправить его не получится - нужно приходить лично или отправлять заказным письмом. "Центр защиты прав потребителей обращается к продавцу с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. На это коммерсанту дается две недели. Если продавец не реагирует, отправляется повторное письмо. Дальнейшие действия зависят от того, идет ли коммерсант на сотрудничество", - рассказала Санита Гертмане.

На портале percgudri.lv, который разработан ЦЗПП, можно найти советы, как безопасно совершать покупки в интернет-магазинах.

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