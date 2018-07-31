При аренде лежаков на пляжах в Вецаки и Вакарбули никто не выдает ни чеков, ни квитанций, а СГД не реагирует. Цена на них высока и на выходные взлетает вообще до небес. Плюс сам по себе бизнес — аморален. Об этом Delfi Репортеру рассказали сразу несколько читательниц.

Так, Иева пишет, что на пляже в Вакарбули работает один пункт проката лежаков, а в Вецаки их несколько. "В теплое время их сдают сотнями в день, при этом мимо государства проходят большие деньги, поскольку налоги с этого бизнеса не платятся", — пишет она. Аренда лежака в день, по ее словам, стоит три евро, однако на выходных, когда спрос увеличивается, цена достигает пяти евро.

Об этом же пишет и Расма, добавляя, что бизнесмены попирают все нормы морали. "Какое-то время назад отправилась с внуками на пляж, чтобы немного отдохнуть от ежедневной работы. Пока дети были в воде, я гуляла по берегу и загорала на своем полотенце. Детям понравилось лепить скульптуры, на пляже мы провели довольно много времени", — рассказывает она.

Через какое-то время у Расмы заболела спина от неудобной позы на земле, и она решила на короткое время попросить у находящегося неподалеку мужчины один из лежаков. "Я знала, что скоро мы уйдем, лежак был нужен только на какие полчаса. Думала, что отдам за это какую-то символическую сумму, но нет, мужчина потребовал у меня пять или шесть евро, точно уже не помню", — возмущается она. И добавляет: "У него никаких моральных ценностей. Пожилой человек попросил присесть, а у него только деньги на уме. Жаль".

Как нам рассказала Иева, она про ситуацию с отсутствием кассовых чеков доносила до Службы госдоходов, (СГД) однако никакой реакции не последовало. По словам женщины, аренда лежаков на пляжах без чеков идет уже не первый год.

Как Delfi пояснили в СГД, признаков нарушения налогового законодательства в данном случае нет. Правила Кабинета министров №96 описывают ситуации, в которых надо использовать кассовый аппарат, а также — когда нет. Аренда лежаков на пляжах соответствует одному из исключений, считают в СГД.

Если на пляже идет лишь оказание услуг, а торговли нет, при этом средняя месячная выручка не превышает шести минимальных заработных плат — кассовый аппарат можно не использовать. Впрочем, квитанцию бизнесмены все же должны выдавать, но лишь по запросу получателя услуги.

Что касается ценообразования, то СГД тут поделать ничего не может, поскольку нормативные акты не регулируют стоимость аренды лежаков на пляжах.

В СГД также подчеркнули, что проверяют любую информацию и все жалобы о возможных нарушениях и при необходимости инициируют проверки.

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