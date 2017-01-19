В редакцию DELFI Репортера c просьбой помочь обратилась читательница. "В пятницу, 13 января, в торговом центре Galleria Riga мне надо было внести деньги на счет. В результате этой операции я лишилась 100 евро. То есть банкомат их забрал, но не перечислил на указанный счет," - рассказывает женщина. Ситуация вдвойне обидна, когда все платежи строго расписаны, и лишних денег нет.

"Раньше насколько я знаю купюры, которые "не нравились" банкомату просто отдавались обратно, но сейчас это не происходит. Провисев 30 мин на линии, так как все операторы были заняты, я все же дозвонилась до банка. Попросила их прислать инкассаторов, так как все платежи у меня до 15-го числа, все рассчитано, лишних 100 евро нет! Но я получила ответ, что инкассация проходит 1 (!) раз в две недели. Это при том, что банкомат не в безлюдном месте или на окраине где-то, а в центре Риги, где ежедневно проходят сотни и тысячи людей!" - пишет возмущенная читательница.

По словам женщины, денег на ее счету до сих пор нет, по телефону никто толком ничего объяснить не может. "Прошу вас, возможно, вам удастся связаться с официальным представителем Swedbanka и получить хоть какой-то комментарий", - просит женщина.

В банке DELFI Репортеру сообщили, что одна из причин, почему банкомат мог "съесть" купюру - обнаруженные на ней дефекты или отсутствие элементов безопасности. "Согласно требованиям Европейского Центробанка, банкоматы Swedbankа по взносу наличных оборудованы специальным механизмом, опознающим фальшивые купюры, и подозрительная банкнота действительно может быть изъята, - поясняет представитель Swedbanka Кристине Якубовска. - Если после инкассации и проверки купюра признана подлинной, ее перечисляют на счет клиента. В свою очередь, если в ходе проверки появятся подозрения в подделке, банкнота отсылается на экспертизу в Банк Латвии".

Инкассация конкретного банкомата уже проведена, поэтому в ближайшее время клиентка сможет получить более детальную информацию о конкретном случае.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!