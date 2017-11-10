С момента смерти 83-летнего отца Сармите прошло почти два месяца, однако, горечь утраты, а также злость на равнодушие и цинизм врачей по-прежнему больно теребят душу. По словам женщины, медики из больницы Гайльэзерс не позволили ей проститься с умирающим отцом. В результате он умер в полном одиночестве.

Порталу delfi.lv Сармите призналась, что всегда считала профессию врача многоуважаемой и даже святой. Однако, после того как в сентябре умер ее отец, мысли изменились. "В этот раз речь идет именно об отношении врачей. Я хочу пробудить наших врачей и все то человеческое, что в них есть. То, что произошло с моей семьей - это чудовищное равнодушие. Врач совсем не думает о том, а что если вдруг он окажется на моем месте, что тогда? Если ты не можешь быть врачом, которого все уважают и который может с честью выполнять свои обязанности, то просто не нужно тогда идти в эту профессию" - делится наболевшим Сармите.