Читательница: как airBaltic потерял багаж, за который я заплатила 80 евро

В начале этого года читательница DELFI Репортера Кристина отправилась в гости к родственникам в Вену. Однако полет был испорчен - авиакомпания airBaltic потеряла ее багаж. Причем не только ее, но и остальных пассажиров. Чемодан позже вернули, однако все сувениры были испорчены.

Кристина летела прямым рейсом из Риги в Вену 8 января. По словам женщины, перелет прошел хорошо, с минимальным опозданием. Проблемы начались потом. "По прибытию в аэропорт Вены и прождав минут 30 возле ленты багажа, я поняла, что мой чемодан потерялся. И таких как я с этого рейса было еще человек 12", - рассказывает Кристина.

На стойке CELEGI (отвечают за разгрузку багажа в Вене) для авиакомпании airBaltic, выяснилось, что наш багаж остался в Риге. Это выяснилось после того, как проверили наши багажные бирки, то есть половину багажа пассажиров погрузили, а половину – не погрузили. Молодой человек на стойке пояснил, что это связанно с погодными условиями. Сразу возник вопрос: чемоданы что засыпало снегом при погрузке и их не заметили?"

Foto: LETA

Утром Кристина позвонила в airBaltic, чтобы выяснить, что на самом деле произошло. "На все мои вопросы парень из службы поддержки клиентов отвечал: я не могу это прокомментировать, пишите заявление, вам ответят в течение 10 рабочих дней. Сразу стало ясно, что на той стороне провода мне не помогут. Было решено звонить в аэропорт Вены. Там мне сказали, что мой багаж уже находится в аэропорту, его доставили утренним рейсом, но у них слишком много утерянного багажа, поэтому они не знают, когда мне его привезут. Если я хочу, то могу приехать за ним лично. Конечно, я решила ехать. В итоге проехав 49 км в одну сторону, я получила свой чемодан.

Все, что я везла из Риги как сувениры – конфеты, которые растаяли; зефир, который растаял и превратился в непонятную сладкую массу; шоколадные сырочки, сыр Dzintars и другие продукты, которые за это время испортились - пришлось выбросить в мусорное ведро.

При этом попрошу заметить, что багаж в airBaltic оплачивается отдельно, если приобретен билет класса basic. Плюс в этот раз я заплатила за перевес багажа. И в итоге вместо чемодана, на который я потратила около 80 евро, по прибытию я получила потерю времени и дополнительные расходы.

Меня интересует вопрос: кто мне компенсирует расходы на бензин до и с аэропорта, потраченное время, а также стоимость продуктов, которые отправятся в мусорное ведро? Я очень сомневаюсь, что airBaltic вообще ответит на мое заявление, оставленное через контактный формуляр".

Чтобы письмо случайно не затерялось, DELFI Репортер решил также подключиться к решению проблемы. В авиакомпании обещали индивидуальный подход. "AirBaltic приносит свои извинения за сложившуюся ситуацию! Мы тщательно проанализируем обстоятельства конкретной ситуации и свяжемся с клиенткой, чтобы обсудить индивидуальное решение конкретной проблемы", - пообещал вице-президент по корпоративной коммуникации Air Baltic Corporation Янис Ванагс.

DELFI Репотер продолжит следить за развитием событий.

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