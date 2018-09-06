Диана является клиенткой компании Latvijas Mobilais Telefons уже 20 лет. Недавно женщина взяла у мобильного оператора в рассрочку iPhone X. Через три месяца при просмотре фильма через Apple TV смартфон "умер". "Я сдала телефон в центр обслуживания клиентов LMT по гарантии. Через пять дней мне позвонил работник Сервисного центра и сообщил, что "умер процессор", однако, в рамках гарантии его ремонтировать не будут, так как у меня разбит экран (скол меньше 2 мм) - чтобы его починить мне нужно дополнительно заплатить почти 600 евро. Вы только вдумайтесь - шесть сотен евро!" - говорит читательница.

Диана получила обратно свой аппарат и отвезла его в Apple Store в Дюссельдорфе. "Там молодой человек подключил телефон к компьютеру, заменил софт, запустил тесты и телефон снова заработал. Что касается поврежденного экрана, то работник сервиса записал: "имеются признаки использования, на функциональность не влияет" и дописал - если снова будут проблемы — телефон идет на обмен", - рассказывает читательница.

И вот в связи с этим у меня теперь масса вопросов к LMT: Кто несет ответственность за такой гарантийный сервис? Почему телефон не попробовали отремонтировать? Где отчет или акт о том, что у меня "умер" процессор? Кто ответит за то, что мне без необходимости выписали такую космическую сумму за ремонт? А если бы у меня были свободные деньги и я бы их сразу заплатила?"

C этими вопросами DELFI Репортер обратился к LMT. В компании указали, что услуги сервиса были предоставлены согласно правилам для официальных сервисных центров, установленным в Apple.

"Они предусматривают, что механически поврежденное устройство можно только заменить, но не ремонтировать. Скол на экране, если даже он небольшой, может привести к появлению микротрещин и тем самым существенно повлиять на работу телефона. Перепрограммирование таким образом механически поврежденного устройства, означало бы провести ремонт неполноценно, рискуя тем, что в результате этих действий устройство может выключиться и больше не включаться, также это могло бы привести к появлению позднее и других дефектов", - пояснила представитель LMT Элина Лидере.

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