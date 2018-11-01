"В Латвии все больше набирает обороты праздник Хэллоуин. Сразу оговорюсь: сама лично отношусь к празднику нейтрально, в целом к празднующим тоже. Но вчерашний вечер все-таки побуждает меня обратиться к детям, а скорее к их родителям", - пишет читательница DELFI Репортера.

"Празднуете?Замечательно! Не будем вдаваться в суть самого праздника Не об этом пойдет речь. На мой взгляд, можно праздновать хоть день Зеленой Феи.Но делать это культурно! Многие потом скажут очередная "яжемать", готова к "тапкам". Но коротко события вчерашнего вечера: забираю ребенка из садика (17 часов), на следующей остановке заходит толпа из 15-20 подростков, наряженные, орут, колонка музыки на полную. Ок, веселятся детишки, лишний праздник в году. Допустим. Ребенок мой еще не знает кто такие вампиры,ведьм разглядеть не успевает, - рассказывает читательница.

Отлично. Выходим. Приходим домой и начинается. 8 (!!!) раз за вечер к нам ломятся в дверь, в железную дверь кулачками.

1)жарю котлеты

2)мою ребенка

3)моюсь сама.

Не открываю, так как не могу. Остальные разы - уже не хочу, потому что злость прямо взяла.

7) раз укладываю ребенка

8) Начало 12 ночи уже сама в кровати - завтра рабочий день.

В связи с этим вопрос: "Какого черта? Почему нельзя детям объяснить, что стучать можно в квартиры, где обозначено, что их ждут? (украшена дверь наклейкой, стоит тыква и так далее) Почему, если висит надпись "не беспокоить", вашим детям все равно? (Пробовала такой вариант, когда ребенок был грудным).Неужели не приходит в голову, что может быть в квартире человек, который занят/не помнит о празднике/ испугается/пожилой человек, которому трудно вскакивать к двери/пьяный или наркоман, который нанесет вред вашему ребенку или затащит в квартиру/не подложат вашим детям отравленные конфеты и всякие разные другие варианты.

Почему не сделать все культурно: не договориться с друзьями или соседями и отвезти ребенка туда, где его ждут? Не повесить в подъезде список квартир и желающие, чтобы к ним пришли, поставят галочки? Не отвести ребенка на тематическую вечеринку? Почему вы делаете так, что даже самый спокойный человек еле сдерживается, чтобы не выйти и не наорать на ваших детей? Это же не так сложно, согласитесь - украсить дверь и объяснить детям, что стучать можно в украшенные двери? Всем добра".

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