В понедельник, 14 августа, в Саулкрасты продолжились работы по ликвидации последствий мощной бури, обрушившейся на город в субботу вечером. Ураганный ветер ломал и выкорчевывал с корнем деревья, которые падали на дома и машины. Среди пострадавших - 50-летняя мама Маргариты. Женщина была шокирована, услышав, что за помощь спасателей ей придется заплатить.

"Очень страшно, когда случаются такие разрушающие природные катастрофы, но в очередной раз удивляет отношение людей в борьбе с последствиями! Читала сегодня много постов о том, как все дружно помогают друг другу... Моя мама проживает одна, и ее как и многих вчера настигла стихия. После увиденных разрушений она обратилась в Службу спасения с вопросом о ликвидации последствий. На что получила ответ: нет проблем, приедем, распилим и выпишем вам, дорогая, счет за наши услуги! - рассказывает Маргарита.

Это элементарная нажива на несчастном случае! Это ликвидация природной катастрофы, которая должна быть оплачена государством, а не самими людьми! Это Европа, в конце концов, на это должна быть статья в распределении бюджета. Люди живут тут, работают за минимумы, платят нереальные налоги и должны из своих карманов платить за ликвидацию деревьев после такого урагана! Или женщина за 50 должна взять в руки пилу и идти сама все пилить? Такого чуда, как в Латвии нет ни в одной Европейской стране - экстренные службы работают бесплатно, никто из своего кармана не оплачивает их услуги ни в оказании первой помощи, ни в помощи по ликвидации последствий природных явлений!"

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что в правилах Кабинета министров оговорен список платных услуг ГПСС. Это, например, аренда автобуса службы или дежурство пожарных во время проведения общественных мероприятий, например, концертов. Что же касается непосредственно спасательных работ, то все они проводятся бесплатно.

"Когда человек звонит на 112 в Службу спасения, то все работы проводятся бесплатно. Мы же не выставляем жильцам дома счета после пожара. Даже котиков с деревьев мы снимаем бесплатно. Так и в случае с поваленными деревьями - жителям не нужно ничего платить", - отметила представитель ГПСС Инта Шабоха.

В общей сложности ГПСС получила 220 вызовов на устранение разрушений, причиненных стихией. Из них 100 вызовов пришлись на Ригу и ее окрестности, в том числе Саулкрасты.

В Саулкрастской думе отметили, что самоуправление бесплатно помогает жителям убирать поваленные деревья и ветки. "На данный момент на территории самоуправления работают предприятия, которые обеспечивают уборку деревьев и веток, в том числе с частных территорий. Размер убытков мы сможем подсчитать после того, как будет обобщена вся информация", - сообщила представитель Саулкрастской думы Санита Саксоне.

Дума призывает жителей сообщать о том, откуда необходимо убрать ветки и поваленные деревья, а также информировать об ущербе, причиненном зданиям и домам. Это можно сделать, позвонив по номерам: 67951250 и 67142530 или написав письмо на электронную почту dome@saulkrasti.lv.

Как уже сообщалось, в понедельник, 14 августа, в Саулкрастской думе состоится заседание, на котором будет обсуждаться причиненный грозой ущерб.

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