Переезжая на постоянное место жительство в другую страну, Инта (имя изменено) хотела взять с собой в самолет любимого карликового кролика, однако, ей не разрешили. Оказалось, что в июле вступили в силу новые правила, согласно которым airBaltic перевозит грызунов только в багажном отсеке. В разговоре с delfi.lv женщина упрекнула авиакомпанию в равнодушии и дискриминации карликовых кроликов.

"Полет с кроликом в салоне самолета - самый удобный и быстрый способ его доставки в пункт назначения. Еще можно ехать 38 часов на машине или 48 часов на общественном транспорте, что для кролика гораздо сложнее пережить, чем трехчасовой полет в самолете", - рассказывает Инта, добавляя, что уже летала с кроликом и брала его в салон.

Для этих целей для домашнего любимца была куплена специальная закрытая сумка. Также были оформлены все необходимые документы - паспорт и карта прививок. Узнав о новых правилах, согласно которым впредь грызуны должны лететь в багажном отделении, Инта была неприятно удивлена: почему airBaltic запрещает брать в салон спокойных, тихих и миролюбивых кроликов, в то время как котов и собак, которые постоянно шумят, мешая пассажирам, брать в салон разрешено?

"Больше всего меня поразил ответ работников авиакомпании, почему правила перевозки кроликов вдруг были изменены. Мне было сказано, что поменялась политика. Однако еще совсем недавно по новостным порталам прошла новость о том, что во время полета в багажном отделении одно из животных напало на другого и убило его", - говорит Инта.

"После того, как в июле во время рейса из Рима в Ригу хорек покусал морскую свинку, услуги перевозки багажа и грузов были улучшены и усовершенствованы", - отметила представитель airBaltic Алисе Бриеде.

Перевозки багажа и грузов производятся в сотрудничестве с сертифицированными агентами, которые следят за тем, чтобы были оформлены все необходимые документы, а также имелась безопасная и удобная клетка. Агенты также несут ответственность за укрепление клетки в багажном отделении. "Багажное отделение, в котором во время полета находятся животные, отапливается, освобождено от багажа и освещено", - говорит Бриеде. В период с января по октябрь 2017 года было выполнено 117 рейсов, во время которых животные были транспортированы в багажном отделении.

В качестве главной причины, почему с 24 июля пассажиры airBaltic больше не могут брать в салон карликовых кроликов и других грызунов, Алисе Бриеде называет новые тенденции в авиации. "Регулярно анализируя примеры международной практики в авиации, airBaltic усовершенствовал условия перевозки животных. Сегодня мало таких авиакомпаний, которые разрешают перевозить грызунов в салоне", - говорит Бриеде. На данный момент в салоне самолета разрешено перевозить только котов и собак, которые соответствуют установленному размеру ручного багажа. В свою очередь, грызунов, экзотических животных, рыбок и птиц перевозят в багажном отделении.

"Запрет на перевозку в салоне кроликов не связан с неприязнью компании к какому-то конкретному животному, например, кролику. Это вопрос безопасности. Правила были изменены, чтобы избежать ситуаций, когда животные могут сбежать из клетки и создать угрозу для полета, а также безопасности других пассажиров", - объясняет представитель airBaltic.

Впрочем, эти аргументы Инта считает лишь отговорками. "Каковы шансы того, что кролик может сбежать из закрытой сумки, в которой я его перевожу? Скорее собака может сбежать из клетки", - считает читательница. По ее мнению, есть только отдельные домашние животные, которых нельзя брать с собой в салон, и нужно составить именно их список, а не дискриминировать всех грызунов. "На мой взгляд, решение airBaltic абсурдно", - говорит хозяйка карликового кролика. Она считает, что авиакомпания выбрала самое простое решение, не подумав об удобстве пассажиров. "Все у кого дома живут кролики знают, что эти животные очень пугливые. В темном и холодном багажном отсеке он просто умрет", - уверена Инта.

Своего домашнего любимца женщина планирует перевозить весной на машине, когда будут более подходящие условия для поездки длиной 3000 километров. Впрочем, стоить это будет гораздо дороже - примерно 1000 евро, считая топливо, расходы на гостиницу и еду. Полет вместе с кроликом на самолете выходил всего 250 евро.

Ветеринарный врач Центра здоровья животных Яна Чернова согласна, что полет в багажном отделении для нежного кролика, если он в возрасте и страдает какой-либо болезнью, стал бы испытанием. "Насколько я знаю, в багажном отсеке тепло, но там очень шумно, так как животных размещают рядом с двигателем. Для зверька это огромный стресс и шок - воздушные ямы, вибрация, шум, клетка в темноте", - делится Чернова.

По ее словам, несмотря на то, что перевозка кроликов в багажном отделении практикуется давно, были случаи и с летальным исходом. Особенно опасен полет для селекционированных пород, например, карликовых или гигантских кроликов, у которых имеются различные генетические отклонения и проблемы со здоровьем, которые трудно диагностировать. "В любом случае кролик не является хищником. То есть он намного эмоциональнее, более чувствительный. У кролика от сильного эмоционального переживания может остановиться сердце. Кот от стресса не умрет", - говорит ветеринар.

Впрочем, и длительная поездка на автомобиле может быть для него трудной. Поэтому перед тем как отправляться в дорогу - на самолете или на машине - ветеринар советует подготовить животное. Особенно это касается любимцев, которые в основном живут дома.

Кролика можно подготовить, отправляясь с ним в небольшие поездки на автомобиле. Так он привыкнет к темноте и вибрациям. Перед поездкам животному можно дать гомеопатические успокоительные (впрочем, ветеринары довольно противоречиво относятся к этому методу).

Если рейс с пересадкой — загрузкой и выгрузкой клетки, то это еще больший стресс, поэтому рядом с клеткой советуют положить сено и гранулы. Кролик, скорее всего, не будет есть. В условиях стресса у животного происходят изменения в системе пищеварения - начинается понос или после того, как животное перестает есть и пить, еда затвердевает в кишках.

"По сравнению с перелетом в багажном отделении, поездка на автомобиле, конечно, более подходящий способ для транспортировки карликового кролика, потому что рядом будут свои", - резюмирует Яна Чернова.

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