"Я каждый день получаю звонки и угрозы от мужчины, которому в прошлом году в общей сложности одолжила 1450 евро. Из-за этих угроз в январе у меня начались проблемы с сердцем, и я попала в больницу" - так начала свой рассказ Ина. Своей историей читательница хочет предупредить остальных женщин быть осторожными, одалживая деньги, пишет delfi.lv.

Ина (имя изменено) и Андрис (имя изменено) познакомились три года назад. "Он написал мне по "скайпу". Мы беседовали на обычные темы. Тогда он еще жил в Англии. Мне казалось вполне нормальным поддерживать земляка, который находится вдали от родины", - рассказывает Ина.

После того как 46-летний Андрис вернулся в Латвию, где у него есть взрослая дочь, они продолжили общаться. В октябре прошлого года мужчина неожиданно предложил Ине поменять на машине резину. Женщина с радостью согласилась. Позже знакомый сказал, что поможет бесплатно - это своего рода проценты за сумму, которую он хочет одолжить. Речь шла о 700 евро. По словам Андриса, он якобы взял эту сумму из "черной кассы" компании, в которой работает. Ина решила помочь и одолжила нужную сумму. "У нас были нормальные человеческие отношения, и мне казалось, что это нормально - помочь попавшему в беду другу", - вспоминает женщина. Позже она связалась с предприятием, в котором работал Андрис, и выяснила, что никакой "черной кассы" там нет.

Но на этом просьбы одолжить денег не прекратились. Однажды вечером Андрис подъехал к Ине домой и стал говорить, что ему срочно нужны 70 евро — якобы дочь купила холодильник и за него нужно заплатить. Деньги "друг" обещал вернуть сразу после зарплаты. Ина выдала 100 евро, так как меньшей суммы у нее не было. Назад свои деньги она так и не получила. Когда женщина связывалась с дочерью Андриса, оказалось, что она не покупала никакой холодильник.

Однажды Андрис позвонил очень поздно. Он истерично рыдал в трубку, говорил, что у него умерла бабушка и что нужны деньги на похороны - 800 евро. "Он сказал, что может показать мне удостоверение о смерти, если я не верю", - вспоминает Ина. Учитывая не слишком успешное "сотрудничество" в прошлом, Ина составила договор о займе на всю сумму, которую одалживала. "Он даже свой паспорт мне принес, чтобы я ему в этот раз поверила", - рассказывает женщина. Сразу после того как она одолжила деньги, женщина связалась с родственниками мужчины и выяснила, что бабушка по-прежнему жива.

В заключенном договоре было сказано, что деньги нужно возвратить после Рождества, потом срок был перенесен на 15 января. Однако отдавать деньги Андрис не собирается вообще. "Я созвонилась с его сестрой, которая живет в Мадонском крае и выяснила, что в похожую ситуацию попали очень многие женщины — Андрис просто одалживал у них деньги и не отдавал, - говорит Ина. - Теперь я каждый день получаю от него звонки с угрозами и требованиями убрать с портала Sudzibas.lv якобы выставленную мной жалобу. Я ее не писала. А Андрис угрожает, что если я не уберу, то он не вернет долг". Женщина уже подготовила документы для досудебного разбирательства, также она планирует обратиться с заявлением в суд. При этом в полицию женщина еще не обращалась.

В Государственной полиции призвали обращаться с заявлением в ближайший участок полиции. В заявлении необходимо указать подробную информацию о случившемся. Желательно сохранить все доказательства — переписку, договора, документы о денежных переводах и т.д. "Полиция рассмотрит заявление и примет решение, есть ли основание для возбуждения уголовного процесса", - отметила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

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