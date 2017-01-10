Сегодня утром Татьяне пришлось приложить немало усилий, чтобы протащить коляску с ребенком по автостоянке у детского Гайльэзерса. По словам женщины, снег здесь не чистят уже неделю. Услышав от DELFI Репортера про жалобу, в компании Cityparks сильно удивились и тут же выслали на объект снегоуборочную технику.

"Сегодня утром в очередной раз пришлось столкнуться с сервисом (нет, правильнее, "свинством") компании, предоставляющей услуги стоянки возле детской больницы Гайлезерс на Югле. Приехав в это медучреждение с маленьким ребенком в коляске, родители должны приложить достаточно много сил, чтобы протащить коляску по этой непроходимой слякоти. И это при том, что стоянка находится при детской больнице, где вопрос проходимости колясок стоит особенно остро, - пишет Татьяна.

В предыдущей статье DELFI Репортера представитель этой стоянки советовал перед выездом в больницу удостовериться, что аптека (в которой можно оплатить стоянку) уже работает, в противном случае оплатить услугу можно заранее через интернет.

Предлагаю этому представителю ответ и на вопрос об уборке снега – посетитель должен сам оценить погодные условия и взять с собой на всякий случай лопату.

Разве организация сбора денег за стоянку автомобиля не подразумевает содержание этой территории в надлежащем виде? Существуют у владельцев территории некие обязанности, наряду с правом сбора денег и штрафов с тех, кто не смог пройти квест "оплати стоянку, при неработающем аппарате и закрытой аптеке"?

Мэрия города, при каждом снегопаде разъясняет, кто и какие участки дорог и тротуаров должен чистить, а также приводит размеры штрафов для нарушителей. Был ли выписан хоть один штраф за не уборку снега с этой стоянки, с учетом того, что снегопад, последствия которого видны на фотографии, прошел около недели назад?"

В компании Сityparks, которая обслуживает автостоянку у детского Гайльэзерса, поблагодарили читательницу за информацию. "Мы благодарны за полученную жалобу! Женщина абсолютно права в том, что Cityparks отвечает за содержание автостоянки в надлежащем виде. Это наша обязанность, - говорит член правления SIA Cityparks Latvija Марис Приедниекс. – У нашей компании заключен договор с предприятием, занимающимся уборкой снега, и до сих пор чистка снега происходила автоматически с расчисткой территории больницы. До сих пор не было никаких проблем и жалоб".

Cityparks связался с предприятием, которое должно чистить снег. Там сообщили, что в последний раз убирали снег 4 января – в тот же день, когда поступил вызов почистить территорию больницы. "Приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию. Постараемся расчистить автостоянку как можно быстрее", - написал Марис Приедниекс, добавляя, что на объект уже выслана снегоуборочная техника.

"Еще раз благодарим бдительную читательницу за претензию. В будущем будем более тщательно следить за состоянием автостоянок и своевременно их чистить", - отметил представитель Cityparks.

По словам читателей, снег не убирают и на других платных автостоянках. "Вчера с мужем подъехали к Juglas centrs, чтобы купить продукты. Сплошная каша. Нет, проехать, конечно, можно. Но тут скорее вопрос принципа - почему я должна соблюдать условия, навязанные мне "Европарком", если они не потрудились почистить дорогу?", - пишет Кристина.

В компании EuroPark пояснили, что на конкретном объекте уборку территории на каждом земельном участке (их несколько) должен обеспечивать его владелец (их соответственно тоже несколько). "В данном случае EuroPark предоставляет услуги оператора, обеспечивая доступность услуги и контроль за соблюдением правил пользования автостоянкой", - пояснила представитель EuroPark Антра Савлевича.

По ее словам, ситуация с уборкой снега на разных автостоянках отличается. "Есть объекты, где эти услуги должен обеспечивать владелец земли, и есть объекты, где этим занимается EuroPark. Автостоянки чистят регулярно. В то же время призываем жителей быть терпимее, учитывая погодные условия зимой".

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