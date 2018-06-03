В редакцию DELFI Репортера обратилась читательница, которая столкнулась с неприятной ситуацией. "В рижском аэропорту из моего багажа изъяли и утилизировали электронную сигарету без батареек, хотя в правилах прописано, что перевозить ее можно", - возмущается Сабине, добавляя, что о случившемся она узнала только в гостинице.

Инцидент произошел утром 30 мая. Сабине прибыла в аэропорт как и положено - за два часа до вылета. Сдала багаж, села в самолет. И только в гостинице заметила, что из ее чемодана пропала электронная сигарета. "Если работников аэропорта что-то не устраивало, они могли бы вызвать меня лично и объяснить, что не так, - возмущается Сабине. - Электронная сигарета была без батареек внутри и упакована в багаж. Никакой опасности без батареек она не предоставляет, по факту просто пластмасса. Заметили только в гостинице, потому что с чемодана был снят замочек, а внутри было извещение. Я сразу позвонила в информационный центр, мне ответили, что соединить со службой безопасности они не могут, по всем вопросам пишите на э-мейл. Ответа объяснений никаких нет".

"Электронная сигарета недешевая, в Латвии весь комплект стоит примерно 100 евро. Это вообще законно то, что они сделали?", - спрашивает читательница.

Комментируя этот случай, представитель аэропорта "Рига" Лаура Карните отметила, что в соответствии с европейской регулой 2015/1998, электронные сигареты запрещено перевозить в регистрируемом багаже. Это багаж, который пассажир не берет с собой в самолет, а сдает. "Возможно, это стало причиной, почему у женщины конфисковали электронную сигарету", - отметила Карните.

С правилами перевозки опасных веществ можно ознакомиться на домашней странице аэропорта в разделе "Полезная информация". Там сказано, что "некоторые опасные изделия, если они отвечают указанным в инструкции критериям (ограничения по весу, емкости, требования к упаковке) разрешено провозить в ручном багаже или в кармане. К этим исключениям в том числе относятся электронные сигареты.

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