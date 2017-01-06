Читательница: RNP сделал в доме ремонт и повысил квартплату в 10 раз!

В феврале 2016 года на улице Дагдас произошло частичное обрушение подвала жилого дома. Осенью в доме был проведен ремонт, после которого Rīgas namu pārvaldnieks выставил жильцам внушительный счет – 35 тысяч евро. Сумму раскидали по квартирам, в результате чего для некоторых жильцов квартплата выросла в 10 раз. Люди в шоке и намерены судиться с RNP.

15 февраля 2016 года из жилого дома на ул. Дагдас, 3, в Риге в связи с деформацией перекрытия подвала были эвакуированы 11 жильцов. Прибывшие на место спасатели констатировали, что перекрытие между первым этажом и подвалом деформировалось в двух местах — на площади пяти и трех квадратных метров. В ходе предварительного осмотра в подвале были обнаружены признаки незаконного строительства. В здании была объявлена аварийная ситуация.

"На общем собрании жильцов кипели возмущения по поводу того, что домоуправление "Даугава" было в курсе аварийной ситуации подвала, но не предпринимало никаких мер заранее, не проводило обследование дома и довело до аварии", - рассказывает Юлия.

По ее словам, осенью RNP произвел ремонт и выставил жильцам счет 35 000 евро. Неприватизированным квартирам прислали уведомление о повышении с мая 2017 года квартплаты в 10 раз, а в декабре 2016 года - счет за квартиру 274 евро, вместо привычных 50-60 евро. В свою очередь, приватизированным квартирам квартплату увеличили с января 2017 года.

"Уточню, дом наш с печным отоплением и без горячей воды, - говорит Юлия. - Если многие жильцы рижских квартир платят такие суммы регулярно в зимний период, то, позвольте уточнить, что в наших квартирах не отапливается коридор, кухня, ванная и туалет. Зимой в этих помещениях температура 12-14 градусов, при включенном газе! И теперь мы должны полностью погасить эти 35000 евро!

Полгода выплачивать счета за ремонтные работы, а с мая квартплату, повышенную в 10 раз, + 50-60 евро за электричество (бойлер и обогреватели), а также, покупать дрова! Итого, счет получится около 450 евро, за квартиру с частичными удобствами! Не многовато ли, господа RNP? Мы несогласны! Будем подавать в суд и бороться! В основном в нашем доме пенсионеры и жильцы со средними доходами. Неужели городу нужны очередные разоренные жильцы?"

Foto: DELFI Репортер

RNP: Жильцы отказались копить на ремонт

В компании Rīgas namu pārvaldnieks пояснили, что в ходе осмотра дома было констатировано, что перекрытия в аварийном состоянии, поэтому находиться в доме опасно. "Требовалось срочно провести ремонтные работы, что и было сделано", - рассказывает представитель RNP Санта Валюма.

Комментируя упреки в том, что домуправляющий ничего не делал, чтобы избежать обрушения, Санта Валюма указывает на то, что в 2015-м году общество жильцов дома отказалось от создания накоплений для проведения плановых ремонтных работ, включенных в смету RNP. "В том числе был отказ от разработки проекта по реновации и укреплению внешней стены здания, на который, по предварительным подсчетам, требовалось 4500 евро. Жильцы согласились только на косметический ремонт в подъезде, - рассказывает Санта Валюма. – В связи с этим объем накоплений был недостаточным как для проведения плановых, так и аварийных работ. Однако несмотря на это, аварийную ситуацию RNP устранил – была проведена разработка проекта по консервации, демонтаж перекрытий на площади 200 квадратных метров, строительство металлических конструкций, монтаж пластин перекрытий, строительство теплоизоляции, заливка бетонного пола. В результате того, что работы были проведены в максимально кратчайшие сроки, жильцы очень скоро смогли вернуться к себе домой".

Жилой дом является общим имуществом жильцов, поэтому ни самоуправление, ни государство не имеют права вкладывать свои финансовые средства в ремонт – за накопление средств отвечают сами жильцы.

"Согласно нормативным актам, домуправляющий может обеспечить выполнение только тех услуг и работ, для которых жильцы обеспечили необходимое финансирование. В конкретной ситуации, RNP провел работы по устранению аварийной ситуации, выполнение которых жильцы должны теперь оплатить", - говорит Санта Валюма.

Согласно внутренним правилам SIA Rīgas namu pārvaldnieks, потраченные средства раскидываются между жильцами дома, максимальный срок уплаты составляет шесть месяцев. Именно поэтому жильцы дома на улице Дагдас и получили такие счета. Если они по каким-либо причинам не могут платить, то долг будет просто копиться. Впрочем, есть еще один вариант урегулировать ситуацию полюбовно. "Если жильцы считают, что шесть месяцев – это слишком мало, то призываем общество жильцов принять решение о необходимости продлить срок выплаты и согласовать его с SIA Rīgas namu pārvaldnieks", - предлагает Санта Валюма.

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