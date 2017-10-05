18 сентября в больнице Гайльзерс умерла Светлана Ивановна Ячменева. "Талантливый педагог, замечательная мать, любящая бабушка" - так о ней отзываются коллеги из Рижской Ринужской школы. В редакцию DELFI Репортера обратилась дочь Светланы, которая утверждает, что ее маму без согласия родственников и лечащего врача отключили от аппарата жизнеобеспечения.

"Жизнь не готовит нас к смерти. И даже столкнувшись с ней, наверное, все равно никогда до конца и не осознаешь, не примешь эту ситуацию до конца. Мозг судорожно пытается понять, что произошло, неужели я больше никогда не увижу этого родного и самого дорогого мне человека?

Эту историю я пишу не для того, чтобы заклеймить непрофессиональных врачей - убийцами. Я не судья, это не моя работа и по этому делу уже ведется следствие. Я хочу, чтобы люди перестали слепо доверять врачам, чтобы не боялись перепроверять полученную информацию, обращаться за дополнительной консультацией, использовать интернет для освещения вопросов, которые можно поднять на встрече с лечащим врачом. И тогда, возможно, вооружившись до зубов информацией, можно будет избежать таких трагедий", - пишет дочь Светланы Виолета.