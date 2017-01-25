"Знаете, я когда-то думала, что в Латвии бывают проблемы с нашими, государственными, учреждениями. Кажется, я ошибалась", - так начала свое письмо в редакцию читательница, пожелавшая остаться неизвестной. Из-за бюрократических проволочек, с которыми ей пришлось столкнуться в российском посольстве, женщина не смогла вовремя оформить визу и уехать на похороны родственника.

"Вчера нам сообщили, что в России умер наш родственник. Конечно, мама сразу побежала в российское посольство, чтобы как можно быстрее сделать визы. Там маме сообщили, что она должна собрать документы, доказывающие наше родство. Понятное дело, что это огромное количество бумаг. Но ничего другого не оставалось. Мы созваниваемся со всеми родственниками и просим найти все документы, составляем цепочку. Нам не хватило одного единственного документа — свидетельства о рождении нашей бабушки (родственник, к которому мы ехали, это сын сестры моей бабушки). Мы не смогли предоставить этот документ, хотя ее фамилия совпадала с девичьей фамилией ее сестры.

По указаниям мы поехали в Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ), где нам объяснили всю ситуацию. Чтобы получить недостающий документ, нам пришлось забирать из дома 82-летнюю бабушку, которая плохо себя чувствует, и везти ее в УДГМ. Но тут проявили понимание: не заставили бабушку подниматься по лестнице (спасибо вам огромное за понимание!), прислали человека вниз и быстро подготовили документ. Даже денег не взяли с пенсионерки. Чтобы вы понимали, такая справка стоит 14,59 евро и ждать ее нужно два часа. Нам сделали за 15 минут, понимая наше горе.

С готовой справкой мы сразу поехали обратно в посольство. Но там нам сказали, что одного только этого документа мало - нужно еще выписку привезти. Мы поехали обратно в УДГМ, где к нам снова отнеслись с пониманием. Снова все для нас и как можно быстрее. Документ готов! Казалось бы, уже ничего не может нам помешать! Но не тут-то было.

Документ на латышском! Представляете, они ждали документ в Латвии на русском языке! Уже без пяти минут 17:00 и им не нравится язык. То есть предыдущий документ они поняли и сказали, что его не хватает, а тут добавили имена и фамилии родителей и даты рождения и это сразу стало непонятно.

Нам якобы пошли навстречу и дали полчаса, чтобы мы доехали до нотариуса и перевели документ. Вы представляете, в 17:00 по всем пробкам и обратно, чтобы перевести документ который, кстати, стоит 22,21 евро. И снова нам пошли навстречу! Там на месте отсутствовал переводчик, но было видно, как люди спешили и старались.

Самое смешное, что мы опоздали в посольство на 5-7 минут, и что вы думаете? Никого не было на месте! И никто даже не подумал, что мы могли задержаться.

Очередной раз нас отправили туда, не зная куда, решив, что уж в этот раз мы точно не вернемся.

Мальчик, который бегал к дипломату и приносил нам плохие новости и который не смог сразу сказать, какие документы нужны - то, что мы не смогли попрощаться с нашим родственником это на твоей совести и совести вашего дипломата.

Такие издевательства в нашей ситуации, это просто садизм! Абсолютно непонятно, зачем так досконально доказывать родство, если у нас была телеграмма с приглашением и свидетельство о смерти. У нас было два дня все сделать. Конечно же, никто никуда не полетел и не попрощался.

Будь у нас хотя бы три дня, мы бы отправились в туристическое посольство и за деньги получили нашу визу без вопросов и издевательств. Пишу от того, что разрывается сердце! Мы не смогли попрощаться с нашим родственником. Было сделано все возможное и невозможное. Думаю написать открытое письмо президенту России. Пусть люди знают, на что идут, когда направляются в российское посольство в надежде, что там люди отнесутся с пониманием".

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!