"Услышав, что я оставляю свою девичью фамилию, все родственники тут же стали недовольно перешептываться. Но я не могла взять фамилию мужа, так как мы хотели в тот же день улететь в свадебное путешествие", - с горечью вспоминает Анна.

"Мало того, потом мне пришлось выложить крупную сумму за новый паспорт, а пока я ждала новые документы, меня чуть не оставили без зарплаты", - говорит девушка.

В свою очередь, София утверждает, что без проблем в день регистрации брака улетела с мужем в Грецию. А ее подруга и вовсе отправилась в аэропорт спустя два дня после свадьбы, и тоже никаких проблем.

DELFI Репортер разбирался, могут ли новобрачные прямиком из ЗАГСа отправиться в медовый месяц за границу.