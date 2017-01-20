"Мало того, потом мне пришлось выложить крупную сумму за новый паспорт, а пока я ждала новые документы, меня чуть не оставили без зарплаты", - говорит девушка.
В свою очередь, София утверждает, что без проблем в день регистрации брака улетела с мужем в Грецию. А ее подруга и вовсе отправилась в аэропорт спустя два дня после свадьбы, и тоже никаких проблем.
DELFI Репортер разбирался, могут ли новобрачные прямиком из ЗАГСа отправиться в медовый месяц за границу.
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