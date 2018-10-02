В понедельник, 1 октября Татьяна забрала из Гайльэзерса свою 70-летнюю маму, которой провели плановую операцию. К счастью, все прошло успешно, если не считать того, что за два дня до операции по квоте, женщине позвонили и сообщили, что за услуги придется заплатить почти 1000 евро. Руководство Рижской Восточной клинической университетской больницы ссылается на то, что медучреждение оказалось заложником ситуации и просто выполняет требования новых правил Кабинета министров.

"В июне моей 70-летней маме поставили диагноз "Полное выпадение матки и влагалища" (по МКБ 10 - N81.3). В июле в больнице "Гайльэзерс" ей назначили операцию по квоте, которая должна была состояться 27 сентября. При записи на операцию была названа цена около 70 евро. Однако 25 сентября из администрации больницы позвонили и заявили, что с 6 сентября этого года такая операция признана пластической, в связи с чем квоты на нее не выделяются. Теперь моя мать-пенсионерка с пенсией в 117 евро должна заплатить за эту операцию более 1000 евро, - рассказывает Татьяна.

Хотелось бы понять, почему новое постановление относительно таких операций распространяется на людей, которые были записаны за два месяца до его вступления в силу? Кроме того, почему врачи сообщают пациенту об изменении цены за два дня до операции?"

"Каким образом пенсионерка, ожидающая почти три месяца своей очереди на операцию за 70 евро, должна за один день найти тысячу евро?"

Читательница также не может понять, как к пластической хирургии относится операция внутренних органов, со швами внутри организма, в частности, во влагалище. "Интересно, чиновники, которые принимали это постановление, в курсе, где находится влагалище и матка, и что делают при их выпадении?" - не скрывает возмущения Татьяна.

В администрации Рижской Восточной клинической университетской больницы сообщили, что без письменного согласия пациента и в соответствии с Законом о защите прав пациентов, не имеют права комментировать конкретный случай. Кроме того, по юридическим соображениям, больница не имеет права открывать определенные детали, касающиеся конкретного случая.

"В то же время мы призываем понять, что за отрасль здравоохранения и порядок финансирования отвечает не больница. Медучреждение лишь выполняет требования действующих нормативных актов", - указывает представитель Гайльэзерса Ингуна Потетинова и поясняет:

"Согласно правилам Кабинета министров Nr. 555, принятым 6 сентября 2018 года, плата за манипуляции, описанные в конкретном случае, ложится на плечи пациента. Независимо от того, когда пациент записался на операцию, в отношении него работают действующие на данный момент нормативные акты. Мы понимаем недовольство читательницы, однако, просим понять, что заложниками ситуации оказались и врачи".

По словам Потетиновой, после вступления в силу новых правил, больница обзвонила всех пациентов, у которых были назначены плановые операции и сообщила о нововведениях. Ознакомиться со списком медуслуг, за которые с 6 сентября придется платить из своего кармана можно ЗДЕСЬ.

Впрочем, есть слабое, но утешение. "Мы понимаем, что есть пациенты, которые не могут сразу заплатить нужную сумму. Поэтому больница предлагает разбить платеж и расплатиться в течение года", - информирует представитель Гайльэзерса.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!