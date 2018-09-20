"Что вы думаете, вылечились, что ли?" Горький опыт больной гепатитом С пациентки

"Отчаянье и постоянный стресс - в таком состоянии моя мама, лечившаяся от гепатита С, была вынуждена жить целый год", - поделилась с порталом Delfi.lv Дина. Процесс выздоровления был хаотичным не только из-за сложностей, связанных с самим лечением, но и из-за отношения врачей Восточной клинической университетской больницы (RAKUS). Медучреждение свою вину признает и сожалеет о случившемся.

О том, что она больна гепатитом С, мать Дины узнала в сентябре прошлого года. Женщине пришлось ждать два месяца, чтобы попасть на прием в Инфектологичеcкую поликлинику RAKUS (она является одной из трех медучреждений в Латвии, где лечат от гепатита С). На приеме у врача стало ясно, что понадобится оплачиваемая государством медикаментозная терапия. Оставалось лишь дождаться заказного письма с положительным решением комиссии.

Письмо пришло в марте, однако, само лечение превратилось в череду постоянных переживаний. "В письме было сказано, что нужно немедленно связаться с Восточной больницей, которая даст дальнейшие указания. В противном случае лекарства могут и не дать", - вспоминает дочь пациентки. - Мама сразу же позвонила в больницу, но работница медучреждения сообщила, что рецепты тоже нужно ждать по почте. Когда мама положила трубку, ее охватило отчаянье. За это время она уже успела побывать в больнице, так как печень разъедало очень быстро. Лекарства нужны были срочно". И только после повторного звонка и настоятельной просьбы сказать, как долго придется ждать, женщину соединили с другой работницей больницы. Оказалось, чтобы получить рецепт, нужно сначала записаться к лечащему врачу. Что и было сделано.

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Впрочем, после того как лекарства были получены, мучения не закончились. Медикаментозная терапия была пройдена, анализы сданы, а вот обещанного звонка с результатами так и не было. "Мы звонили в кабинет врача каждый рабочий день в течение месяца. Врач просто не поднимал трубку", - рассказывает дочь пациентки. Тогда женщина решила искать врача через регистратуру больницы по номеру 67000610, однако, на втором конце трубки сообщили, что такой специалист в больнице не работает. "Я была в шоке. Что это за отношение такое?", - не скрывает возмущения читательница.

Тогда было решено обратиться в регистратуру Инфектологической поликлиники. Сотрудница, поднявшая трубку, вообще выразила сомнения, что "гепатит С можно вылечить". "Что вам по телефону могут сказать? Что вы думаете, вылечились, что ли?" - вспоминает женщина эти ужасные фразы. На следующий день пациентка приехала в больницу и попросила выдать ей результаты анализов. Оказалось, что пройденная терапия дала положительные результаты. "Мама здорова! Мы счастливы! К врачу мы попадаем только в декабре, но, по крайней мере, мама теперь не хоронит себя заживо", - говорит дочь пациентки.

В больнице обещают улучшить качество обслуживания

Руководство больницы признает свою вину и приносит извинения. В ходе проверки были выявлены ошибки в коммуникации работника и пациента. "Было констатировано, что работники не пояснили четким и понятным языком, каков обычный порядок при лечении гепатита С", - рассказала пресс-секретарь RAKUS Айя Лиетиня.

С лечащим врачом пациентки также была проведена беседа. Врача попросили не давать номер кабинетного телефона, если он не успевает отвечать на звонки.

Впрочем, полностью проверить обоснованность претензии пациентки не предоставляется возможным. В целях контроля и улучшения качества обслуживания записываются только разговоры по номеру записи клиентов - 67000610. В свою очередь, телефонные разговоры с регистратурой Инфектологической поликлиники по техническим причинам до сих пор не записывались. В ближайшее время это планируется начать делать. "Планируются и другие улучшения. На данный момент идет постепенное объединение разных регистратур, чтобы обслуживание пациентов проходило по единым стандартам", - говорит Лиетиня.

С конкретным случаем ознакомилось также Министерство здравоохранения. Там выразили сожаление, что путь к началу лечения гепатита С, да и само лечение обернулись столь сложным процессом и доставили массу ненужных неприятных переживаний.

Ради бесплатного лечения многие готовы терпеть

По словам представителя Объединения пациентов, больных гепатитом С Кристапа Каугура, общество редко получает жалобы на плохое отношение со стороны медперсонала и некачественное обслуживание. Это, впрочем, не означает, что в процессе лечения человек не сталкивается с непрофессионализмом и бюрократическими препонами.

"Бесплатно лечить гепатит С в Латвии стали относительно недавно - с 2016 года. Многие пациенты, особенно те, кто болеет уже давно, счастливы, что терапия наконец стала эффективной и бесплатной. Ради этого они готовы терпеть плохое обслуживание, а также непрофессиональное отношение медработников", - поясняет Каугурс.

По его словам, до 2016 года процесс лечения гепатита С был своего рода лотерей. В терапии использовался устаревший метод лечения, эффективность которого была 50 на 50. Кроме того, пациент страдал от побочных эффектов и должен был оплачивать 25% от стоимости лечения, что в то время существенно превышало минимальную месячную зарплату. "Думаю, что в будущем, когда современное бесплатное лечение станет обычным делом, люди начнут открыто говорить о том, что они хотят получать качественное и профессиональное обслуживание", - уверен представитель общества.

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