Валерия признается, что до сих пор в шоке. От неожиданности она даже не успела поблагодарить незнакомца. В надежде, что он все-таки услышит ее, девушка поведала свою историю DELFI Репортеру.

"В среду около 20.00 я зашла в большой Rimi, который находится в Золитуде. Все как обычно - купила детям сырочки, йогурт, свечи и кое-что по мелочам. Встала с тележкой на кассу и вдруг вспомнила, что забыла взять яйца, - рассказывает Валерия. - За мной стоял молодой мужчина, лет 30-35, очень высокий, крепкого телосложения. Повернушись, я сказала ему: "Молодой человек, проходите вперед. Я забыла кое-что взять". В ответ незнакомец ответил: "Я заплачу за вашу покупку".

Девушка признается, что не восприняла его слова всерьез (все это было сказано в шутливой форме, да и вообще, человек незнакомый) и побежала за яйцами. "Возвращаюсь, смотрю, он уже расплачивается за мою покупку. Я в шоке. Говорю: "Не нужно" и пытаюсь найти кошелек. И тут он спрашивает: "А когда у тебя день рождения?" "Летом...", - медленно отвечаю я. И тогда он говорит: "Это тебе подарок на день рождения!", выходит из магазина, садится в машину и уезжает. А я остаюсь стоять. От неожиданности я даже не успела его поблагодарить, - впоминает Валерия.

Возможно, он прочтет эту статью и таким образом до него дойдут мои слова благодарности. Это было так приятно и неожиданно, что в наше время есть люди, которые просто так, без всякой причины, могут подарить улыбку! Чудеса случаются!"

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