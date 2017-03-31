Сначала очевидцы аварии набирают номер Службы спасения 112. Выяснив, что пострадавший не зажат в машине и помощь спасателей не требуется, девушка-диспетчер переключает звонящих на Службу неотложной медицинской помощи. И вот тут начинаются проблемы.

Очевидец сообщает, что авария произошла в Яунпиебалге, на что диспетчер спрашивает: "На какой улице?" Мужчина отвечает, что ДТП произошло не на улице, а по дороге в Наудели. Диспетчер продолжает следовать инструкции и задавать кучу вопросов - в какую сторону нужно ехать, сколько километров от центра города и так далее.

Очевидец на повышенных тонах кричит, что дорога на Наудели только одна и что если дать название местным медикам, они сразу поймут, куда нужно ехать. Мужчина даже готов доехать до "скорой" сам и лично проводить медиков до места ДТП, на что, что диспетчер несколько нервно отвечает: "Куда вы поедите?! Все работают!" Понимая, что разговора не получается, трубку перехватывает другой очевидец, который грозится "убить идиота диспетчера".

В этот момент работник "скорой", судя по всему, он открыл карту и все-таки посмотрел, где находится дорога на Наудели. После этого он тем же невозмутимым голосом спросил: "А что случилось?" Разговор обрывается, поэтому пока неясно, чем все закончилось. В течение дня портал Delfi попробует это выяснить.

Пока очевидно одно: если в Google Maps вписать "Naudēļi", то система выдает конкретную небольшую дорогу, которую сложно перепутать с какой-то еще. Неизвестно, какие карты используют диспетчеры "скорой", но если бы тот парень включил мозги, то быстро бы разобрался, куда отправлять медиков, резюмирует Delfi Auto.

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