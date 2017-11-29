Семья Юлии решила вернуться из Англии в Латвию и присмотрела себе дом в Марупе. Александра с супругом нашли дом на ss.lv. Соседями они должны были стать еще летом, однако, до сих пор их дома напоминают бетонные коробки: стройка остановилась в апреле. Риелтор обвиняет в проблемах застройщика, застройщик считает, что виноват банк. DELFI Репортер разбирает историю этого конфликта, чтобы выяснить, почему стройка "встала", и когда дома будут сданы в эксплуатацию.
Проект рядных домов Kurmales nami в Марупе в качестве застройщика реализует компания Armada Capital, маклером выступает агентство по недвижимости Immostate, рекламирует проект на рынке Arco Real Estate. Деньги на строительство рядных домов выделил Сitadele bank.
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