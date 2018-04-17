На днях Сергей вместе с приятелем зашел в торговый центр Domina выпить по чашечке кофе. Однако, сотрудник кафе Caffeine отказался принимать мелочь. В Центре защиты прав потребителей сообщили, что если монет больше, чем 50, то продавец вправе отказаться обслуживать клиента. А вот в Службе госдоходов не столь категоричны и обещали оценить конкретный случай, пишет delfi.lv.

По словам Сергея, он является постоянным клиентом кафе Caffeine. В понедельник, 9 апреля, они вместе с другом отправились в кафе, расположенное в торговом центре Domina, выпить по чашечке капучино.

С собой Сергей взял накопленные за год 4,90 евро по пять центов. "Да, они довольно тяжелые, но деньги есть деньги", - рассказывает читатель. В кафе он заказал два капучино по 2,45 евро каждый и высыпал накопленные сбережения. "Бармен пересчитал монеты несколько раз после чего сообщил, что не будет брать их - якобы мы над ним издеваемся. И отказался нас обслуживать", - рассказывает читатель.

Мы позвонили в главный офис кафе Caffeine, где нам сказали, что якобы в законе есть пункт, что если больше 50 монет, то нас обслуживать не будут. То есть получается - если у тебя мелочь, то тебя не обслужат и товар не продадут?"

По словам Сергея, он обратился с заявлением в Центр защиты прав потребителей и Службу госдоходов.

В разговоре с порталом delfi.lv представитель кафе Caffeine Roasters Лелде Лаце отметила, что работник предприятия сразу проинформировал о случившемся руководство. "Его проинформировали о соответствующем регламенте Еврокомиссии, согласно которому продавец не обязан принимать платеж, состоящий более, чем из 50 монет", - говорит Лаце. По ее словам, жители в любое время могут обменять накопившуюся мелочь в кассе Банка Латвия.

"От имени предприятия приносим извинения за возникшие неудобства, однако, надеемся на понимание - вряд ли был клиент сам был бы рад, если бы ему выдали сдачу 4,90 евро по пять центов", - говорит представитель Caffeine Roasters.

"Нужно понимать, что нас обслуживает точно такой же человек, как мы сами. И хотя мы призываем своих сотрудников оставаться спокойными и в конфликтной ситуации занимать нейтральную позицию, зачастую клиент своим поведением провоцирует на соответствующую коммуникацию", - говорит Лаце.

Представитель кафе также указывает на правила внутреннего распорядка, которые в рамке висят на стене и хорошо видны всем клиентам: "Согласно правилам, работник имеет право не обслуживать клиентов, которые проявляют агрессию, а также напрямую или косвенно своим поведением затрагивают работников заведения или других посетителей".

ЦЗПП: Принимать мелочь или нет, зависит от политики предприятия

Представитель Центра защиты прав потребителей Санита Гертмане также ссылается на Европейский регламент: "Ни одно лицо, за исключением эмиссионных учреждений и лиц, которые особо указаны в правовых актах, не обязано принимать единоразовый платеж, в котором больше 50 монет. Принимать такую мелочь или нет - зависит от политики конкретного заведения".

Одновременно представитель ЦЗПП указывает на то, что обменом денег занимаются банки, которые за определенную плату предлагают принять или обменять монеты на банкноты или монеты большим номиналом.

СГД: За нарушение предусмотрен штраф

В свою очередь, в Службе госдоходов заявили, что со стороны продавца - это нарушение, за которое в Латвийском кодексе административных нарушений предусмотрен штраф. "За отказ принимать находящиеся в официальном обращении денежные знаки для платежа в государственный или муниципальный бюджет, в качестве оплаты за товар или услуги, за исключением случаев, когда в законах или нормативных актах, предусмотрены иные платежные средства, - полагается денежный штраф до 700 евро. За аналогичные действия, если они совершены повторно в течение года после административного штрафа - накладывается штраф для физических лиц или членов правления до 140 евро, запрещая члену правления осуществлять определенный вид коммерческой деятельности или без этой меры", - комментирует представитель СГД Эвита Тейце-Мамая.

"Однако, оценивая конкретное нарушение в контексте уплаты налогов, стоит отметить, что это скорее связано с несоответствующим качеством обслуживания клиентов", - допускает представитель СГД. В подобных случаях она призывает жителей обращаться в СГД с заявлением. "Служба госдоходов рассмотрит его вкупе с другой информацией, которая имеется о конкретном коммерсанте, и произведёт соответствующие мероприятия по контролю за налогами".

Одновременно, представитель СГД признает, что такие случаи в практике службы — редкость.

В свою очередь, Банк Латвии при расчетах призывает проявлять взаимное уважение и понимание.

Например, было бы неразумно покупать в магазине телевизор, доставая из свинки-копилки накопленные монеты, или садиться в общественный транспорт и пытаться рассчитаться крупной купюрой.

В Центробанке призывают монеты и купюры, которые не принимают в магазинах, приносить в кассу Банка Латвии, где их обменяют. Однако за один раз у одного клиента примут не более 1000 монет.

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