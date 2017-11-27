"Доставка холодильника": читатель обвиняет грузчиков в порче ламината и требует 2 000 евро

В редакцию DELFI Репортера обратился читатель, который уверяет, что грузчики при доставке тяжелого двухдверного холодильника повредили в его доме ламинат. По подсчетам мужчины, стоимость убытков составляет две тысячи евро. В интернет-магазине, где был заказан товар, обвинения в свой адрес отвергают, заявляя, что грузчики несли холодильник "на руках".

Холодильник LG GSJ761SWXZ был куплен в интернет-магазине RD Electronics. "Это большой двухдверный холодильник. Так как он тяжелый, я также оплатил доставку и занос", - рассказывает Кирилл.

Холодильник доставили 2 октября. Дома мужчины не было, заказ принимала его жена. "Она открыла дверь, и грузчики начали заносить холодильник. При входе в комнату из-за того, что надо было заносить в дверь, они его поставили на пол и начали катить на колесиках, вместо того, чтобы продолжать нести. В результате на полу остались следы, которые вы можете увидеть на фото. После этого я написал в магазин заявление о возмещении ущерба на 2000 евро — стоимость ламината и работы во всей квартире, так как я не могу поменять отдельно один кусок", - рассказывает Кирилл.

Foto: http://www.rdveikals.lv/

В компании заявили, что необходимо провести независимую экспертизу, чтобы удостовериться, действительно ли полосы появились из-за того, что холодильник катили. Вскоре в двери Кирилла снова постучались - на пороге стоял юрист, независимый эксперт и представили логистики компании MK Trade (которой принадлежит товарный знак RD Electronics). "Чтобы убедиться, что полосы сделал именно этот холодильник, я предложил на месте провести эксперимент и протащить его по полу. Они отказались. Они сделали какие-то замеры и ушли", - вспоминает читатель.

16 ноября Кирилл получил от MK Trade письмо, в котором говорилось, что полосы на полу возникли не по вине компании. В письме в частности было сказано, что:

- в процессе доставки и установки товара его переносили "на руках", тем самым он не касался пола;

- со стороны жены Кирилла не было никаких претензий по поводу порчи ламината в ходе установки холодильника;

- согласно заключению приглашенного эксперта, оставленные на полу "полосы" не отвечают размерам механизма приобретенного холодильника.

Также в письме было сказано, что привлечение эксперта стоило компании денег, но так как Кирилл является постоянным клиентом интернет-магазина, то вопрос о возмещении возникших убытков на данный момент не рассматривается.

Foto: DELFI Репортер

"Я был в полном шоке от такого вранья. Они устроили шоу с экспертом ради галочки, чтобы дать отрицательный ответ! - возмущается мужчина, добавляя, что у него есть подозрения, что независимый эксперт "свой" человек.

"Я запросил у них заключение эксперта и объяснительные грузчиков, где они пишут, что они не тащили по полу холодильник. Они ответили отказом и ничего не предоставили мне. При этом перестали отвечать на письма. Когда звоню в магазин и разговариваю с сервисным центром, они говорят, что больше этим не занимаются, - рассказывает Кирилл. - Чтобы вы не подумали, что я хочу просто заработать, сразу скажу - для меня самое важное, чтобы они признали свою вину и по-человечески относились к людям, а не как сейчас. Если что-то удастся от них получить, то все деньги пойдут на благотворительность, мне лично от них ничего не нужно".

В компании MK TRADE, сославшись на Закон о защите данных физических лиц, заявили, что не могут предоставлять информацию о своих клиентах. "Обращаем ваше внимание на то, что общество получило от лица заявление, на которое предоставило письменный ответ. В случае если клиента не устраивает предоставленный Обществом ответ, или он считает, что нарушены его права, он вправе действовать в порядке, оговоренном в нормативных актах Латвийской Республики", - отметили в администрации компании MK TRADE.

В Центре защиты прав потребителей заявили, что в данном случае спор не об испорченном товаре (например, о том же холодильнике, в котором после доставки были найдены дефекты), а об ущербе. А раз так, значит, вопрос вне компетенции PTAC и обращаться нужно в суд.

Если читателя не устраивает проведенная экспертиза, то он вправе сам искать независимого эксперта. Впрочем, PTAC тут тоже ничем помочь не может. "Раньше у нас был список с независимыми экспертами из разных отраслей, к услугам которых можно было прибегнуть в случае необходимости. Однако со временем мы поняли, что качество их услуг нас не устраивает, и решили не ограничивать потребителей в выборе эксперта. Список был ликвидирован, и сегодня потребители могут сами выбирать, к кому обращаться за квалифицированной помощью", - рассказывает представитель PTAC Санита Гертмане.

Теоретически это может быть любой специалист, работающий в конкретной сфере. "Главное помнить, что заключение эксперта должно быть аргументированным. В конкретном случае, речь идет об испорченном ламинате, поэтому читатель может пробовать связаться с различными строительными ассоциациям или обществами и поинтересоваться у них насчет независимого эксперта", - говорит Гертмане.

На вопрос, обязан ли в конкретном случае интернет-магазин, предоставить Кириллу саму экспертизу, а не только ее выводы, представитель PTAC ответила, что это нужно спрашивать у суда.

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