В редакцию DELFI Репортера обратилось сразу несколько читателей, которые вчера не смогли вовремя добраться на электричке до пункта назначения. Сын Натальи два часа «простоял» на мосту через Даугаву и опоздал в кино. А мать Аниты и вовсе не дождалась электрички – она просто не пришла, как не пришла следующая и последующая. При этом, по словам читателей, в справочной железной дороги лишь разводили руками. DELFI Репортер выяснил, из-за чего в среду вечером произошел сбой в расписании и могут ли пассажиры рассчитывать на компенсацию.

История первая. Стой и мерзни на остановке

Время было позднее. Мать Аниты ждала поезд на станции "Иманта", который по расписанию должен был прибыть в 21.20, но не пришел. Не было и следующего. И так в течение часа. "Мама обратилась к кассиру, но вразумительного ответа не получила: "Никто ничего не знает", - рассказывает Анита. – Самое неприятное началось потом. Я сама позвонила в справочную железной дороги. Во-первых, дозвонилась только со второго раза, и то минут 15 пришлось ждать соединения с оператором (о периоде ожидания в первом случае и речи не идет). Естественно, поинтересовалась, что произошло, если поезда нет так долго. И снова никто ничего не знает. Поинтересовалась, будет ли подан альтернативный транспорт, на что ответ был уже более конкретный - НЕТ.

Так вот очень хочется спросить, почему на таком крупном предприятии никто ничего не знает? Также напрашивается вопрос, неужели Латвия настолько жаркая страна, что выпади у нас зимой снег, тут же случается коллапс. И почему нет компенсаций в таком случае? Почему люди должны замерзать на станции, не имея возможности уехать домой?"

История вторая. Два часа на мосту через Даугаву

Сын Натальи с другом ехал в кино. Сеанс должен был начаться в 21.00. Неожиданно на мосту через Даугаву электричка встала. Пять минут, десять, двадцать… Фильм начался, а электричка продолжала стоять. "В 9.02. сын позвонил и сказал, что уже 20 минут стоит на мосту. Что происходит, никто не знает. Я позвонила в справочную, где мне сообщили, что вроде как впереди заблокирована стрелка, включен красный светофор и рабочие устраняют неполадки, - рассказывает Наталья. – В конце разговора добавили, что они не располагают более детальной информацией и что они за это не отвечают. Когда я спросила телефон того, кто за это отвечает, так как мне было важно узнать, как долго мой сын будет сидеть в электричке, голос в телефоне просто замолчал".

"Самое интересное, что до вокзала оставалось доехать всего метров 200. Мое предложение организовать группу рабочих, которые могли бы сопроводить людей до вокзала, поддержки не нашло. Между тем в электрички становилось все холодней".

Электричка тронулась только спустя два часа – в 22.39. По словам Натальи, сын сходил в Mcdonalds, взял такси и вернулся домой.

Мы сделали все, что могли

Как сообщили DELFI Репортеру на Железной дороге, вчера примерно до 18.00 ситуация была просто идеальной. Если общественный и частный транспорт стоял в пробках и опаздывал, то электрички курсировали строго по расписанию. Были небольшие задержки на несколько минут, но они несравнимы с тем, что вчера творилось на дорогах. Ситуация резко изменилась вечером, после того как началась метель.

"В результате стрелочные переводы в районе Рижского железнодорожного вокзала оказались заметены. Движение поездов временно пришлось приостановить, в связи с чем возникли большие задержки, - пояснил представитель Latvijas dzelzceļš Марис Озолс. – На расчистку снега были выведены все имеющиеся технические и человеческие ресурсы. Мы были готовы к ухудшению погоды, однако снегопад был очень интенсивным. Как только конкретный участок расчищался, его снова заваливало снегом".

Сколько времени займут работы, не знал никто. Именно поэтому в справочной не могли ответить, как долго не будет электрички.

Для того чтобы организовать альтернативный транспорт при нормальных погодных условиях требуется от двух до четырех часов. К тому же обычно это не делается. "Предприятие крайне редко организовывает альтернативный транспорт, как правило, это делается, когда на определенном участке железнодорожной инфраструктуры идет ремонт", - рассказал начальник отдела общественных отношений AO Pasažieru vilciens Эгонс Алерс.

В то же время он отметил, что мать Аниты имеет право на возмещение потраченных средств. "Безусловно. Если пассажир не получил услугу, он имеет полное право требовать возмещения полной стоимости билета. Для этого нужно обращаться на улицу Тургенева 14, в пункт обслуживания клиентов на Рижском железнодорожном вокзале или присылать заявку по электронной почте, приложив отсканированный билет. Как правило, вопрос о возвращении денег решается в течение 10 рабочих дней. Но в этом случае, я думаю, вопрос решился бы быстрее, потому что причины понятны", - отметил Эгонс Алерс.

В четверг погодные условия улучшились и поезда курсируют по расписанию. Однако жителей призывают быть готовыми к тому, что ситуация может повториться. "Предприятие LDz делает все, что в его силах, однако если снова будет метель и сильный снегопад, мы ничего не сможем поделать", - предупреждает Марис Озолс.

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