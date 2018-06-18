В редакцию DELFI Репортера пришло письмо от эмигрантки, которая работает на заводе в Шотландии и возмущена, что ее коллеги, которые тоже приехали из Латвии, трудятся на полную мощность, при этом у себя на родине числятся инвалидами и в дополнение к шотландской зарплате получают латвийскую пенсию, да еще и хвастаются ею. Министерство благосостояния Латвии прокомментировало ситуацию.

"Я живу в Шотландии и работаю на заводе, - пишет Анна. - Работаю с коллегами из Латвии и сама из Латвии. Один коллега имеет латвийскую инвалидность 1-й группы, а другой - латвийскую инвалидность 3-й группы. Оба получают деньги в Латвии на латвийские счета. Но здесь в Шотландии им не дают инвалидность, потому что, по сути, они не инвалиды – они тут работают по 45 часов в неделю со сверхурочными".

Анна просит узнать, справедливо ли это? По ее мнению, инвалидность должна присуждаться людям, которые действительно не могут работать полноценно. "И лучше бы деньги платили тем, кому они действительно нужны по инвалидности! - считает она. - Мне очень неприятно, когда они хвастаются халявными деньгами из Латвии. Интересно, как законы Латвии позволяют платить деньги за инвалидность людям, которые не живут в Латвии".

Также Анна считает неправильной латвийскую практику "присудили инвалидность человеку и платят пожизненно". По ее сведениям, в Шотландии "пособие по инвалидности присуждают только тогда, когда человек действительно не в силах работать полноценно. А как только он начинает работать полный рабочий день, то выплата пособия прекращается. Если человек покидает страну - пособие тоже больше не платят".

Комментарий Министерства благосостояния

По просьбе DELFI Репортера тревоги Анны взялась развеять старший эксперт Департамента социальной политики инклюзивности Министерства благосостояния Дайна Грабе.

Можно ли быть инвалидом и работать одновременно?

- В Латвии для персон с инвалидностью любой группы не установлены никакие ограничения по работе — у них, также как у любых других людей, есть право свободно выбирать род занятий и место работы, в соответствии со своими силами и квалификацией.

Присваивается ли в Латвии инвалидность на веки вечные?

- Экспертизу инвалидности в Латвии проводит Врачебная госкомиссия здоровья и трудоспособности (VDEĀVK). Она оценивает каждый случай индивидуально, принимая во внимание степень тяжести болезни и прогнозы состояния, после чего, в соответствии с правилами Кабмина, устанавливает инвалидность на полгода, год, два года, пять лет или пожизненную без повторных экспертиз. Получается, что на сегодня совершеннолетнему человеку вполне могли установить пожизненную инвалидность, если у него установлены упомянутые в Правилах Кабмина анатомические дефекты или нарушения здоровья, а также если у человека есть стабильные и необратимые функциональные ограничения, в связи с которыми инвалидность уже была назначена не меньше, чем на пять лет.

Законно ли получать пенсию по инвалидности от Латвии, если человек живет и работает за границей?

- Закон "О государственных пенсиях" устанавливает, что право на пенсию по инвалидности есть у людей, которые признаны инвалидами, не достигли пенсионного возраста и имеют страховой стаж не менее трех лет. На уровне ЕС законодательство о социальном страховании координируется Положением о координации систем социального обеспечения. Например, лицо, которое переезжает в государство, член Европейского союза или в страну Единого европейского экономического пространства не теряет ранее приобретенное право на получение пособий и пенсий, если раньше были сделаны все взносы социального страхования.

Людям, которые выезжают на постоянное место жительства за границу, выплачивается назначенная в Латвии государственная пенсия. Для этого пенсионер, который выезжает в постоянное место жительства за границу, должен подать заявление о продолжении выплаты пенсии в любом отделе VSAA с указанием счета кредитной организации, куда перечислять пенсию, и нового адреса проживания.

Человек, которому после отъезда за границу продолжают выплачивать пенсию, надо каждый год с 1 октября до 15 декабря подавать заявку на выплату пенсии, явившись в отделение VSAA лично или послав заявку по почте или в электронном виде. Также это можно сделать через уполномоченное по доверенности лицо. В этом случае заявление должно сопровождаться нотариальным заверением, что человек жив, написанным не ранее, чем за месяц до подачи.

Выплата назначенной в Латвии пенсии не ограничивается в зависимости от того, работает ли ее получатель в Латвии или за рубежом. Каких-либо изменений по выплате пенсию за границей на данный момент не планируется.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!