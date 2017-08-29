"Все происходило как в фильме и до сих пор кажется чем-то невероятным", - поделилась с DELFI Репортером владелица рижского магазина Asorti, куда в понедельник средь бела дня нагрянули воры. Вернуть обратно дорогостоящую итальянскую сумку помог политик Артусс Кайминьш. И вот как это было.

Днем в магазин Asorti, который расположен на углу улиц Лачплеша и Тербатес зашел мужчина. Ничего подозрительного, одет прилично. В это время продавцы обслуживали других клиентов. Воспользовавшись моментом, мужчина подошел к витрине, расположенной у входной двери, присел. Потом резко схватил сумку и выбежал из магазина. Оказалось, что у входа его поджидал подельник, мужчины рванули наутек. Одна из продавщиц с криками выбежала следом. "Она пробежала за ним квартала два, кричала "держите вора". Но, что удивительно, никто даже не остановился, никто не отреагировал на ее призыв о помощи, - рассказывает владелица магазина Лиана Тарасенко. - Когда продавщица пробежала мимо Артусса Кайминьша, он ей крикнул вслед: это первый или второй? Видимо, он видел, что воров было двое. А потом кинулся следом за ними".

Вот, как сам Артусс Кайминьш вспоминает случившееся. Соответствующий пост был опубликован в социальной сети Facebook. "Я стоял на перекрестке улиц Тербатес и Лачплеша. Внезапно мимо меня пробежали двое парней, а за ними женщина с криками: "Ловите вора! Ловите вора!" Было видно, что женщина устала, в конце концов, это не ее работа, ловить воров. У меня промелькнуло в голове: что делать?! И нужно ли вообще что-то делать? Но лучше всегда что-то делать, чем не делать.

Дальше, все было как в фильме. Запрыгнул в первую же машину, кажется в синий Ford Focus. Большое спасибо водителю, который понял меня с полуслова, и началась погоня. Воры добежали до улицы Элизабетес и уже медленно шли. Я выпрыгнул из машины и все продолжилось в Верманском парке. Когда я бы в метре от главного виновника, он бросил мне сумку в лицо. Второй побежал в другую сторону. С сумкой под мышкой я попытался поймать вора, но я тоже устал и в прыжке поранил коленку. Думаю, что люди, находившиеся в парке, даже не поняли, что происходит. Впрочем, грубых слов не было. В итоге сумка была у меня в руках, я отнес ее обратно в магазин. Продавщицы были мегасчастливы, потому что не придется покрывать эти 300 евро из своего кармана. Помыл руки, коленку и поковылял дальше... P.S.: Большое спасибо водителю синего "Форда" Мартиньшу Ратниексу за помощь!"

"Когда вора не удалось догнать, девушка вернулась обратно. Конечно, все были очень расстроены, - рассказывает Лиана Тарасенко. - Самое интересное, что Артусс Кайминьш даже не знал, из какого магазина была украдена сумка. И вдруг девочки видят, что по улице, мимо, идет он - мокрый, разодранный, с побитыми коленями и с сумкой. Стали махать руками, кричать: "Это у нас украли сумку". В общем он зашел, ему оказали первую помощь и сказали большое спасибо. Ведь дело даже не в сумке, а в том, что пока остальные безразлично проходили мимо, глядя, как бедная девушка несется за ворами, Артусс не остался в стороне и помог. За что ему большое спасибо".

По словам Лианы Тарасенко, за два с половиной года работы магазина, такое происходит впервые. "И теперь мы думаем, а что собственно делать в такой ситуации? Ведь если бы даже была кнопка, которая блокирует двери, мы бы не успели ее нажать", - признается она. Пока ясно одно - после случившегося работницы магазина будут очень внимательно следить за теми, кто вошел в магазин.

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